Schlingen feiert 150 Jahre Blasmusik-Tradition mit einem Mammutprogramm

Plus Mit einem prächtigen Umzug und einem Mammutprogramm zeigt Schlingens Musikverein, warum er nicht mehr aus dem Dorfleben wegzudenken ist.

Kaiserwetter gab es für die Jubiläumsfeierlichkeiten vom Musikverein Schlingen für 150 Jahre Musikkapelle und 50 Jahre Bestehen des Musikvereins. Das waren 200 beste Gründe, gründlich zu feiern. Und das natürlich mit viel Musik.

Vor dem Abmarsch der Musikerinnen und Musiker zum Restaurant Jagdhof der Familie Steinhauser in Schlingen füllte sich das Musikerheim mit fröhlich feiernden Menschen. Das im Untergeschoss des Kindergartens liegende Musikerheim, das schon beträchtliche Jahre zu verzeichnen hat, konnte die sehr zahlreichen Gratulanten kaum fassen. Doch zum Anstoßen und heiterer Unterhaltung stand man halt dicht bei dicht oder ging mal für kurze Zeit hinaus ins Freie. Hier formierten sich anschließend die Musikanten unter der bewährten Leitung von Andreas Kreher und machten sich in einem Festzug auf den Weg zum Jagdhof. Heiter weiter ging es dort im Saal mit Musik, mit Glückwunschreden und einem informativen und humorvollen Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte. Wolfgang Tröber, seit 2004 der Vorsitzende des Musikvereins, vollzog ein ausgeklügeltes, abwechslungsreiches Mammutprogramm.