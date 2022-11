Schlingens Blasmusik ist virtuos und vielseitig

Plus Das Jahreskonzert des Musikvereins Schlingen im Kursaal von Bad Wörishofen hat einige musikalische Überraschungen parat.

Die virtuose Beherrschung ihrer Instrumente hatten die Musiker der Jugend- und Stammkapelle aus Schlingen in der coronabedingten Auszeit nicht verlernt. Das stellten sie eindrucksvoll bei ihrem Jahreskonzert im Bad Wörishofer Kursaal unter Beweis.