Straßenschäden bei Schlingen sorgen für Kritik

Plus Die Erneuerung der Straße nach Frankenhofen wurde für 2023 versprochen, sagt ein Bürger. Daraus wird wohl nichts.

Ein Dauerbrenner ist die Straße zwischen Frankenhofen und Schlingen, die erhebliche Schäden aufweist. Als einzige Maßnahme wurde zuletzt Tempo 60 angeordnet. „Stellt sie doch gleich unter Denkmalschutz“, merkte ein Besucher der Bürgerversammlung an. Die Erneuerung der Straße sei für 2023 versprochen worden.