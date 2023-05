Schlingen

Trachten-Spott und mehr: Anekdoten aus 150 Jahren Blasmusik in Schlingen

Schlingens Musikantinnen und Muskanten 1974 beim Festzug in Stockheim mit der ersten Tracht. Das Gewand kam allerdings überhaupt nicht gut an.

Plus In Schlingen bereitet sich der Musikverein auf ein großes Jubiläum vor. Der Blick zurück zeigt, dass es da viel Unterhaltsames zu erzählen gibt.

Die Traditionen seit stolzen 150 Jahren bewahren und mit ihrer traditionellen Blasmusik sich selbst und anderen Freude bereiten, das ist für die Schlingener Musikantinnen und Musikanten auch heute noch ein ganz besonderes Anliegen. In diesem Jahr blicken sie als Musikkapelle auf diese lange Tradition zurück. Am Samstag, 6. Mai, wird gebührend gefeiert - und an unterhaltsamen Anekdoten wird es nicht mangeln, wie der Besuch bei den Musikantinnen und Musikanten einige Tage vor dem großen Fest zeigte.

Eigentlich steht in Schlingen sogar ein Doppeljubiläum an. Vor 50 Jahren, das zweite Jubiläum, entschied man dort, den Musikverein Schlingen zu gründen. Im selben Jahr traten die Schlingener auch dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) bei. Vom ASM bekamen sie 1983 die Pro-Musica-Plakette überreicht. Dieses halbe, sehr erfolgreiche Jahrhundert hat sie weiter geprägt. Der Musikverein Schlingen unter der heutigen Führung von Wolfgang Tröber ist aus den vielen Veranstaltungen im eigenen Dorf, in der Stadt Bad Wörishofen und im Landkreis Unterallgäu nicht wegzudenken. Wer fetzige Märsche, verträumte Walzer und flotte Polkas hören möchte, ist beim Musikverein Schlingen immer an der richtigen Adresse. Darüber hinaus gibt es immer wieder viele Highlights ihrer Solisten zu hören.

