Schlingen

Vogelschützer sprechen von Sensation am Stausee von Schlingen

Vogelsensation am Schlingener Stausee: Maximilian Sander (von links), Wolfgang Faulhammer und Angelika Kögel fordern jetzt einen höheren Schutzstatus für den See.

Plus Der Stausee bei Schlingen bietet eine seltene Vogelwelt. Eine Entdeckung sorgt nun für Aufsehen. Das Idyll müsse mehr Schutz bekommen, heißt es nun.

Von Kathrin Elsner

Wer sich für seltene Vögel begeistert, hat in diesem Jahr in Deutschland zwei "Hotspots" - einer davon ist Schlingen. Was sich am dortigen Stausee getan hat, begeistert die Vogelschützer. Der See bei Schlingen müsse endlich besser geschützt werden, fordern sie. Bootfahren etwa müsse verboten werde. Das ist aber gar nicht so einfach, denn die beiden Landkreise, die zuständig sind, bewerten "ihre" Seeteile gänzlich unterschiedlich.

Wolfgang Faulhammer entdecke erstmals erfolgreich brütende Stelzenläufer am Schlingener Stausee. Auf dem Foto ist ein flügger Stelzenläufer Jungvogel zu sehen. Foto: Wolfgang Faulhammer

Rund 50 Silber- und Graureiher ruhen am Rand der kleinen Insel im Schlingener Stausee, die vielen Vogelarten als Brutplatz dient. Ein tolles Fotomotiv, doch schon ein falscher Schritt am anderen Ufer reicht aus, um die Vögel aufzuscheuchen. Sie fliegen geschlossen auf und sind Minuten später nicht mehr sichtbar. Ähnliches passiert, wenn Fahrradfahrer, Angler, Bootsfahrer oder Stand-up-Paddler sich nähern, hat Maximilian Sander beobachtet. Auch, als er die gerade entdeckte Brutsensation mehrfach morgens um sechs Uhr mit eigenem Spektiv erblicken wollte.

