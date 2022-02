Schlingen

Was passiert mit dem Rössle-Erbe in Schlingen?

Plus Der Gasthof Rössle in Schlingen ist in absehbarer Zeit Geschichte. An der Stelle soll ein Dorfgemeinschaftshaus gebaut werden. Eine Vereinsgründung steht im Raum.

Von Karin Donath

Der Gasthof Rössle war einst ein Anker im Dorfleben von Schlingen. In absehbarer Zeit ist es er Geschichte. Wann der Gasthof abgerissen wird, soll sich heute Abend entscheiden. In Schlingen macht man sich derweil schon weitere Gedanken. Eine Vereinsgründung ist im Gespräch. Denn anstelle des Gasthofes soll ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen.

