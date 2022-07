Wie die Gebietsreform Schlingen spaltete

Plus Vor 50 Jahren ging es in Schlingen um viel. Sollte der Ort bei Kaufbeuren bleiben oder sich dem Unterallgäu anschließen? Die geheime Abstimmung ist im Staatsarchiv dokumentiert. Es war ein denkbar knappes Rennen.

„Schlingen, das ländliche Juwel Bad Wörishofens“ war das Leitbild der Dorferneuerung, das sich die Teilnehmer der Dorferneuerung 1994 auf die Fahnen schrieben. Dabei hätte sich beinahe der Landkreis Ostallgäu mit dem „Juwel“ schmücken können. Vor 50 Jahren zeigte sich Schlingen tief gespalten. Es ging um die Gebietsreform und um nichts weniger als um die Zukunft des Ortes.