Zum Jubiläum präsentiert der SV Schlingen sein neues Gebäude

Plus Der SV Schlingen besteht seit 70 Jahren. Das feiert der Verein mit einem dreitägigen Fest. Höhepunkt ist die Einweihung der neuen Kabinen.

Der SV Schlingen ist startklar für ein großes Fest. Der Verein wird heuer 70 Jahre alt und feiert das drei Tage lang. Dabei hatten die Vereinsmitglieder auch schon ohne die Festvorbereitungen alle Hände voll zu tun. In Eigenleistung entstand ein neues Gebäude mit modernen Kabinen, die rechtzeitig zum Festwochenende fertig sein sollen.

Das Projekt Kabinen hat in Schlingen eine längere Geschichte. Schon im Jahr 2015 sei es losgegangen, berichtet Pressesprecher Hans-Peter Müller. Im Verein entschied man sich für ein eingeschossiges Gebäude ohne Keller. "Die Raumplanung umfasst vier Kabinen, wobei für jeweils zwei Kabinen ein eigener Duschraum zur Verfügung steht", erläutert Müller.