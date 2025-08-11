Icon Menü
Schloss Mattsies: Neuer Investor plant soziale Nutzung des Denkmals

Schloss Mattsies

Investor für Schloss Mattsies gefunden

Nachdem zuletzt die AfD ein „Patriotisches Zentrum“ aus dem maroden Schloss im Unterallgäu machen wollte, gibt es nun Pläne für eine ganz andere Nutzung.
Von Sandra Baumberger
    Für das marode Schloss Mattsies im Landkreis Unterallgäu gibt es nun einen Käufer.
    Für das marode Schloss Mattsies im Landkreis Unterallgäu gibt es nun einen Käufer. Foto: MIS (Archivbild)

    Der jahrzehntelange Verfall von Schloss Mattsies (Landkreis Unterallgäu) könnte bald ein Ende haben: Die Immobiliengesellschaft des Freistaats Bayern (Imby) hat offenbar einen Käufer für das denkmalgeschützte Gebäude aus dem 16. Jahrhundert gefunden. Der geplante Verkauf hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt, weil der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid in dem Schloss ein „Patriotisches Zentrum“ etablieren wollte.

    Künftig soll Schloss Mattsies wieder öffentlich zugänglich sein

    Der neue Investor, bei dem es sich dem Vernehmen nach um eine Stiftung handeln könnte, möchte das Schloss nach der Sanierung für soziale Zwecke nutzen und auch wieder öffentlich zugänglich machen. Einem entsprechenden Nutzungskonzept hat jetzt der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzen des Bayerischen Landtags zugestimmt. Details zum Käufer sowie seinen Plänen wurden mit Verweis auf das frühe Stadium des Projekts nicht genannt.

