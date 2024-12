In einer Schöneberger Firma hat sich am Dienstag laut Polizei ein schwerer Betriebsunfall ereignet. Ein Arbeiter wurde bei Kranarbeiten von einem etwa einer Tonne schweren Metallteil getroffen, heißt es im Polizeibericht. Er zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht. (mz)

