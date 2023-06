Eis, Musik und rettende Spenden: Typisierung in Schöneberg

Eigentlich sollten nur Stammzellenspender gefunden werden, doch die Aktion von Marion Rosak wurde zu einem bunten Sommerfest.

Marion Rosak war aufgeregt, schließlich war es die erste größere Veranstaltung, die sie in Schöneberg organisierte. Doch alles lief bestens bei der Typisierungsaktion. Die Besucherinnen und Besucher kamen, kauften am roten Eiswagen ein Eis und hörten coole Musik im Zelt. Es spielte die Partyband „Die Lamas“ mit Piero Lama und Doreen Mercedes. Martin Feldmann von "Losamol" bot im Wechsel und auch zusammen mit Gzenan Buldiz Allgäuer Mundart-Reggae.

23 Bilder Die Typisierungsaktion in Schönenerg wurde zum bunten Sommerfest Foto: Ulla Gutmann

Die Stimmung war gut, das Publikum sang mit und einige tanzten auch. Später zeigte die Breakdance-Gruppe von der Tanzschule Tosca unter Leitung von Patrick Hähne, was sie so drauf hat an Moves, Sprüngen und Akrobatik. Aber das Wichtigste war das Zelt der Paramedic-Ambulanz Kirchheim. Denn hier wurden mit Stäbchen Speichelproben genommen, die zur Registrierung bei der DKMS für Stammzellenspender gebraucht werden. Ziel der DKMS ist es weltweit Blutkrebspatienten mit einer Stammzellenimplantation eine Heilung zu ermöglichen.

Alle genossen die gelungene Benefizveranstaltung in Schöneberg

Eine Spendenbox für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach war aufgestellt und der Erlös der Veranstaltung ging komplett an den guten Zweck. Marion Rosak war überall auf dem Gelände rund um das Gemeindehaus in Schöneberg anzutreffen. Sie freute sich über die Unterstützung der Bands, die kostenlos auftraten, die Security-Mannschaft, die ebenfalls ehrenamtlich da war, die vielen Helfer und über den Besuch zweier Eishockeyspieler von den Ravensburg Powerstars. Julian Eichinger und Florin Ketterer waren mit einem großen Pokal und vielen Autogrammkarten angereist. Die Kinder hatten Spaß bei Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto und alle gemeinsam genossen die gelungene Benefizveranstaltung bei herrlichem Wetter.

