Hund frisst bei Schöneberg Giftköder und landet in der Tierklinik

Der Vierbeiner hat den Vorfall zum Glück überlebt und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Spaziergänger sollen die Augen offen halten.

Eine Frau teilte der Polizei Mindelheim mit, dass ihr Hund am vergangenen Samstag vermutlich einen Giftköder gefressen habe. Die Frau lief mit ihrer Jack-Russell-Hündin von Schöneberg an der Mindel entlang und bog dann nach rechts in Richtung Bronnerlehe ab. In der Tierklinik konnte bestätigt werden, dass der Hund wohl Rattengift gefressen habe.

Die Hündin hat diesen Vorfall überlebt und ist nun auf dem Weg der Besserung. Hundehalter und Spaziergänger werden gebeten, in diesem Bereich die Augen offen zu halten. Die Polizei (Telefon 08261/76850) bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (mz)