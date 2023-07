Müder SV Schöneberg bleibt gegen den TSV Kirchheim chancenlos

Über weite Strecken sehen 180 Zuschauer eine einseitige Pokal-Partie. Drei Kirchheimer überragen besonders und sichern ihrem Team den Einzug in die nächste Runde.

Auch Schönebergs Trainer Michael Scherer musste nach der Partie eingestehen, dass das keine Glanzleistung seiner Mannschaft war: "Wir haben nie wirklich ins Spiel gefunden, waren viel zu passiv. Vielleicht waren alle noch ein bisschen erschöpft vom Wochenende. Zwei, drei Spieler mussten wir schonen." Am vergangenen Wochenende hatte sich der SV Schöneberg seinen 13. VG-Pokal gesichert. Doch wahrscheinlich wäre auch mit den geschonten Spielern der Klassenunterschied zum TSV Kirchheim sichtbar geworden.

Die Kirchheimer legten in der dritten Kreispokalrunde los wie die Feuerwehr. Nicht einmal zehn Sekunden waren gespielt, da überrannten sie verdutzte Schöneberger und schlossen das erste Mal aus der Distanz ab, sodass SVS-Keeper Benjamin Hörmann gleich gefordert war.

Von Anfang an kamen die Schöneberger nicht die in die Zweikämpfe. Nervös spielten sie den Ball durch die eigene Abwehrreihe und zurück zu Torwart Hörmann, dem häufig nur der lange Schlag nach vorne blieb, ehe die Kirchheimer Stürmer heranrauschen konnten. Die langen Schläge sicherten sich stets die Kirchheimer, die auch in der Luft präsenter waren, sodass die nächsten Angriffe nie lange auf sich warten ließen.

Nach sechs Minuten führt der TSV Kirchheim gegen den SV Schöneberg

Kreispokalspiel SV Schöneberg vs. TSV Kirchheim 0:5 Schönebergs Keeper Benjamin Hörmann (orangenes Trikot) konnte dem Ball oft nur hinterher schauen - wie hier nach einem Distanzschuss von Daniel Geiger. Foto: Benedikt Dahlmann

Nach sechs Minuten war es dann soweit. Wie noch viele weitere Male in der Partie spielten die Kirchheimer den Ball schnell nach linksaußen. Die Hereingabe verwandelte Tobias Lutzenberger per Kopf. Mit zwei Vorarbeiten und seinem Tor war Lutzenberger einer der drei Spieler des Abends.

Nach einer Viertelstunde gelang Schöneberg ein kurzer Beifreiungsschlag, der im ersten Torschuss aus der Distanz mündete. Kirchheims Torwart Samuel Ziegler-Freisinger hatte jedoch keine Mühe, den Ball aufzunehmen. Von da an nahmen die Schöneberger jedoch immerhin den Kampf der physisch starken Kirchheimer etwas besser an. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieben dennoch die Kirchheimer am Drücker und wurden vor allem nach Ecken und Flanken immer wieder gefährlich.

Nach der Pause zeichnete sich ein ähnliches Spiel ab wie zu Beginn der ersten Halbzeit. Kirchheim war viel präsenter und so dauerte es diesmal nur bis 50. Minute als Daniel Beer nach Lutzenbergers Ecke per Kopf auf 2:0 stellte. Nun brachen die Schöneberger langsam auseinander. Vor allem den quirligen Niko Titz bekamen sie nie in den Griff. Ein ums andere Mal spielte der Kirchheimer Zehner die Schöneberger schwindelig, schloss selbst ab oder bereitete von außen per Querpass oder Flanke vor.

Ein Fallrückzieher bringt die Zuschauer in Schöneberg zum Staunen

Kreispokalspiel SV Schöneberg vs. TSV Kirchheim 0:5 Bei hohen Bällen wurde es jedes Mal gefährlich im Schöneberger Strafraum - wie hier nach einem Freistoß von Niko Titz (blaues Trikot, Nummer 10). Foto: Benedikt Dahlmann

"Das wird immer unser Spiel bleiben. Wir wollten von hinten raus die zwei Sechser schnell auf unsere Zehn spielen lassen, der die Bälle verteilt", sagte Trainer Markus Nägele nach dem Spiel. In der Spitze warteten dann die bulligen Stürmer Dominik Ziegler-Freisinger und Daniel Geiger, entweder als Wandspieler oder um direkt zu schießen.

Nach diesem Muster erhöhte Kirchheim in der 64. Minuten auf 3:0. Nach einer Flanke von Kapitän Simon Reichele über links musste Geiger nur noch den Fuß hinhalten, um den Ball rechtsunten einzuschieben. Vier Minuten später war es dann ein Freistoß aus halblinker Position von Lutzenberger, den Geiger wie eine Kopie des vorangegangen Tores zum 4:0 netzte.

Kurz vor Schluss ging nochmal ein Raunen über die mit 180 Zuschauern gut gefüllte Schöneberger Tribüne. Der zuvor eingewechselte Samet Oezer setzte zum Klaus Fischer-Gedächtnis-Fallrückzieher an, schoss den Ball jedoch knapp links am Tor vorbei. Als Ausgleich für diese verpasste Chance durfte er dafür den Schlusspunkt setzen. In der 90. Minute dribbelte sich Niko Titz wieder einmal durch die Schöneberger Hintermannschaft. Seinen Querpass in die Mitte leitete Reichle weiter und Oezer schoss den Ball ins leere Tor zum Endstand von 5:0. Damit sicherte sich der TSV Kirchheim den Einzug in die vierte Runde des Allgäuer Kreispokals und somit weiterhin die Chance auf einen Startplatz beim BFV-Toto-Pokal 2024/25.

So haben sie gespielt:

SV Schöneberg: Hörmann, Lampert, Suiter (85. Wächter), Rampp, Deinhardt (40. Wurm), Mayer, Büchele, Wucher (85- Gugerell), Lachenmayer, Schnalke (88. Wiest), Wiest

TSV Kirchheim: Ziegler-Freisinger, Beer (84. Westermeier), Ullmann, Ziegler-Freisinger, Reichle, Zips, Titz, Geiger (71. Oezer), Ziegler-Freisinger (46. Reichle), Lutzenberger, Hauser

Tore: (6.) Lutzenberger, (50.) Beer, (64.) Geiger, (68.) Geiger, (90.) Oezer