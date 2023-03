Schöneberg

vor 25 Min.

28 Jahre Präsident: Ulrich Lampert war der SV Schöneberg

Plus Ulrich Lampert war 28 Jahre lang der Präsident des SV Schöneberg. Nun hat er seinen Posten geräumt – und hinterlässt damit große Fußstapfen.

Von Benedikt Dahlmann

Es erinnert ein kleines bisschen an die berühmte Szene aus dem Film-Klassiker "Der König der Löwen", in der der alte Löwe Mufasa seinem Sohn das Königreich zeigt und sagt: "Das wird einmal alles dir gehören". Ulrich Lampert steht stolz auf der Tribüne des SV Schöneberg und blickt auf sein Lebenswerk. Der Sportplatz, die Stockbahn, das Vereinsheim: In seiner Amtszeit hat Lampert vieles angepackt und den Verein damit geprägt. Vor Kurzem hat er seine Aufgaben an Sebastian Wurm, den neuen Präsidenten der Gelb-Schwarzen, übergeben. Heute blicken die Beiden zurück auf Lamperts 28-jährige Präsidentschaft beim SVS, den Augenblick des Wechsels und was dieser für die Zukunft des Vereins bedeutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

