Unbekannter demoliert in Schöneberg einen Kleinbus

Bei einer Veranstaltung in Schöneberg verursacht jemand einen enormen Schaden an einem Kleinbus.

In Schöneberg wurde ein Kleinbus stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am 4. oder 5. August am Rande einer Veranstaltung am Sportplatz.

Jemand schlug eine Scheibe des Busses ein und verursachte zudem mehrere Dellen in der Fahrzeugseite. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 5000 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08261/7685-0 entgegengenommen. (mz)