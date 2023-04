Unbekannter lässt Auto nach Unfall einfach im Feld stehen

Ein Autofahrer ist bei Schöneberg von der Straße abgekommen und in einem Feld gelandet. Dort ließ der Unbekannte das Auto einfach stehen.

Mit einem ungewöhnlichen Fall hatte es die Mindelheimer Polizei am Freitag kurz nach Mitternacht zu tun: Ein Zeuge meldete, dass bei Schöneberg offenbar ein Autofahrer von der Straße abgekommen und in einem angrenzenden Feld gelandet war. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, fehlte vom Fahrer jedoch jede Spur.

Das Auto des unbekannten Unfallfahrers wurde in Polen zugelassen

Laut Polizei konnte dieser bislang auch nicht ermittelt werden. Bekannt ist nur, dass es sich um ein Auto mit polnischer Zulassung handelt. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer bei dem Unfall nur leicht verletzt wurde. Den Schaden beziffert sie auf rund 5000 Euro. Zeugen und auch der Fahrer selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizeiinspektion in Mindelheim zu melden. (mz)