Unfall mit Microcar bei Schöneberg: eine Person verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Microcar am Ortseingang von Schöneberg ist eine Person verletzt worden.

Zu einem Unfall zwischen einem Skoda und einem Microcar ist es am Freitagnachmittag am Ortseingang Schöneberg auf Höhe der Firma Rampp gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen beide Fahrzeuge in der dortigen Kurve frontal zusammen.

Eine Person wurde bei dem Unfall bei Schöneberg verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer/die Fahrerin des Microcars verletzt und musste zur weiteren Abklärung mit dem Rettungswagen und Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise konnte sich die Person selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Der genaue Unfallhergang muss noch durch die Polizeiinspektion Mindelheim ermittelt werden. Der Fahrer des Skodas blieb nach ersten Informationen unverletzt. Am Microcar entstand ein Totalschaden. Der Schaden am Skoda beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst mit Notarzt auch mehrere Feuerwehren.