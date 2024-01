Alwina Simon zu Neujahrsvorsätzen: Schon der Weg zum Ziel ist unbezahlbar

„Life Coach“ Alwina Simon gibt Tipps und macht klar: „Jeder ist einzigartig. Sich mit anderen Menschen zu vergleichen ist geradezu absurd.“

Frau Simon, viele Menschen fassen zu Silvester gute Vorsätze: Ist der Beginn des neuen Jahres ein besonders guter Zeitpunkt dafür?

Alwina Simon: Nein, Vorsätze benötigen keine bestimmte Zeit. Das Wichtige ist, das man an einen Punkt kommt, an dem man merkt, dass man etwas anders machen möchte. Wenn beispielsweise immer wieder dieselben Probleme oder Einschränkungen auftauchen.

Wie geht man am besten an das Thema Vorsätze heran, um ein Scheitern zu verhindern?

Simon: Entscheidend ist, sich zu fragen, warum man etwas in seinem Leben verändern möchte. Denn die ursprüngliche Motivation ist letztlich die treibende Kraft, die über den Erfolg eines Vorsatzes entscheidet. Bei äußeren Motivatoren wie beispielsweise Lob oder Status ist die Erwartung für das Gehirn lohnender als das eigentliche Erreichen des Ziels. Wenn die Motivation hingegen aus dem Inneren heraus entsteht, kommt man wie von selbst in eine Aufwärtsspirale bei der Umsetzung des Vorsatzes.

Auf welchem Weg findet man sein eigenes „Warum“ am besten?

Simon: Indem man mit einer Fragekette bewusst hinterfragt, was die eigentliche Antriebskraft in einem selbst ist. Stößt man bei den Fragen auf innere Widerstände wie beispielsweise Frust, Ärger, Traurigkeit oder Wut, sind diese ein Hinweis auf Themen, die es zu lösen gilt. Niemand muss das berühmte „Päckchen“ tragen, man kann es auch auspacken und leichter durchs Leben gehen. Man schaut sich den mitgeschleppten Ballast an, bedankt sich, und lässt dann ganz bewusst los. Das hilft enorm, zu einer ganz anderen Lebensweise zu kommen.

Wie setzt man sich ein realistisches Ziel, um eben Frust und Ärger zu vermeiden?

Simon: Realistisch ist, sich bewusst zu machen, dass man einen Prozess durchläuft, in dem man sich weiterentwickelt. Das in Angriff genommene Thema hat sich möglicherweise über viele Jahre hinweg aufgebaut, das Abbauen braucht Zeit, Geduld und Nachsicht mit sich selbst. Von konkreten Zielen, wie beispielsweise eine bestimmte Gewichtsreduktion in einer bestimmten Zeit, kann ich nur abraten, weil es nicht nachhaltig funktioniert. Sich mit dem Thema zu beschäftigen ist ein Anfang, das Beste ist, ergebnisfrei an die Sache heranzugehen.

Sie sprechen von einem Prozess, der durchlaufen wird: Was sind die größten Herausforderungen?

Simon: Eine große Herausforderung für viele Menschen ist, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, sich selbst wertzuschätzen, zu lieben, zu schützen und auch zu fordern. Sich dem eigenen inneren Kind anzunehmen und sich liebevoll um sich selbst zu kümmern, hat eine ganz große Kraft. Zudem sehe ich immer wieder, dass die Menschen gar nicht merken, dass sie einzigartig sind. Sich mit anderen zu vergleichen, die schlanker, schöner oder sportlicher sind, ist geradezu absurd – das ist etwas, das man dankbar loslassen kann.

Welche Werkzeuge helfen beim Loslassen?

Simon: Das einfachste und wirkungsvollste Werkzeug ist für mich das Schreiben. Es kann Ängste, Belastungen, Blockaden oder negative Erlebnisse aus der Vergangenheit ans Tageslicht bringen und relativieren. Das Aufgeschriebene lässt man anschließend bewusst los. Eine zweite Sache ist die neutrale Betrachtung dessen, was wirklich ist, losgelöst von Glaubenssätzen, gesellschaftlichen Prägungen oder Denkweisen. Wer sich am Tag zehn Minuten hinsetzt, in Dankbarkeit in sich hineinfühlt und fragt, was einem fehlt und was man sich wünscht, findet sehr viel über sich selbst heraus. Durch diese Innenschau werden lebensverändernde Dinge wie mit dem Rauchen aufhören, abnehmen, sich gesünder ernähren einfach selbstverständlich.

Und dennoch klappt nicht alles auf Anhieb. Wie sollte man mit Scheitern umgehen?

Simon: Scheitern gehört dazu und übt etwas sehr Wichtiges: dass man behutsam mit sich selbst umgeht. Das, was es eigentlich zu lernen gilt, ist, respektvoller und wertschätzender mit sich selbst umzugehen. Ich finde es gar nicht so wichtig, ein Ziel zu erreichen, weil die Entwicklung auf dem Weg, bei der man immer mehr zu sich selbst findet, einfach unbezahlbar ist. Interview: Kathrin Elsner