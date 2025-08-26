Nach dem Bahnunfall in Breitenbrunn: Wann kommt eine Schranke?

Es war mittags gegen 12 Uhr, Breitenbrunns Bürgermeister Jürgen Tempel saß gerade im Auto, als der Alarm losging. Bahnunfall in Breitenbrunn. Mal wieder … Schon mehrfach war es an den unbeschrankten Bahnübergängen in der Gemeinde zu schweren Unfällen gekommen. Seit am Ortseingang eine Schranke ist, war dort nichts mehr vorgefallen. Doch andere Übergänge wie der in der Loppenhausener Straße sind noch immer ohne Sicherung. Ändert sich das nach dem jüngsten Unfall? Kommt jetzt womöglich bald eine Schranke? Bürgermeister Tempel und die Pressestelle der Bahn liefern Antworten dazu.
Breitenbrunn
