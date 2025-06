Schon wieder: Polizei erwischt Prostituierte und Freier

Zeugen haben der Polizei am Dienstagnachmittag gemeldet, dass zwei Frauen in einem Hotel in Bad Wörishofen der illegalen Prostitution nachgehen würden. Wie die Polizei berichtet, trafen die Beamten vor Ort tatsächlich zwei Frauen im Alter von 42 und 34 Jahren und zwei Freier an.

Frauen erwartet Anzeige wegen illegaler Prostitution

Die beiden Frauen räumten die Tätigkeit nach einem kurzen Gespräch gegenüber den Beamten ein. Sie erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen der Ausübung der illegalen Prostitution, heißt es seitens der Polizei.

In Bad Wörishofen erwischt die Polizei immer wieder Frauen, die sich illegal prostituieren. Erst vor wenigen Wochen trafen die Beamten auf eine Prostituierte in einer Ferienwohnung, die zudem viel Bargeld bei sich hatte. Teilweise sind die Frauen zudem noch sehr jung, etwa eine 21-Jährige, die die Polizei im Juli 2024 erwischte. „„Zudem konnten zahlreiche prostitutionstypische Utensilien in dem Zimmer festgestellt werden“, hieß es damals im Polizeibericht.

Doch gibt es für die Freier gar keine Konsequenzen? Generell ist Prostitution in Deutschland legal, aber nicht überall erlaubt. Zulässig ist die Ausübung der Prostitution grundsätzlich erst in Ortschaften ab einer Einwohnerzahl von 30.000 Einwohnern. Bad Wörishofen ist davon mit seinen nicht einmal 19.000 Einwohnern noch weit entfernt. In Bad Wörishofen floriert das Geschäft mit illegaler Prostitution trotzdem. Die Polizei nennt Zahlen – und mögliche Konsequenzen.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Bad Wörishofen

Lage : 630 Meter ü. NHN

Fläche : 57,80 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Bad Wörishofen : Therme Bad Wörishofen, Kurpark, Allgäu Skyline Park, Kneippmuseum, Fliegermuseum, Süddeutsches Fotomuseum, Kloster Wörishofen

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Bad Wörishofen : Festival der Nationen

Homepage : www.bad-woerishofen.de