Schottergärten verboten, Dachbegrünung vorgeschrieben: Das sind die neuen Bau-Regeln für Bad Wörishofen

Der Titel klingt sperrig, die Auswirkungen jedoch werden alle spüren, die in Bad Wörishofen neu bauen, umbauen oder einfach etwas an ihrem Grundstück verändern. Es geht um die Ortsgestaltung und da werden künftig neue Regeln gelten. Wer sein Grundstück umzäunen will, hat weniger Spielraum als bisher. Der Bau von Solaranlagen an ungewöhnlichen Stellen dagegen wird noch einfacher.

Helmut Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schottergarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis