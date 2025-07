Schüler feiern am Baggersee ihren Abschluss – Zeuge ruft die Polizei

Ein Zeuge hat die Mindelheimer Polizei am Mittwochnachmittag über eine Feier am Attenhausener Baggersee informiert und um darum gebeten, die Polizei möge die Liegewiese räumen lassen.

Haben sich Schüler am Attenhausener Weiher nicht benommen?

Wie die Polizei berichtet, fanden die Beamten fanden etwa 100 Schüler mehrerer Abschlussklassen vor. „Deren Verhalten war zu diesem Zeitpunkt nicht zu beanstanden“, heißt es im Polizeibericht am Donnerstag. „Die Schulabgänger wurden bezüglich Müllentsorgung und Scherben sensibilisiert.“

„Rücksicht gegenüber anderen sollte im Vordergrund stehen“

Eine Klassensprecherin stellte sich als Ansprechpartnerin für die Polizei zur Verfügung. „Gründe für eine Räumung oder einen Platzverweis waren nicht gegeben“, betont die Polizei in ihrem Bericht und appelliert generell: „Alle Badegäste sollten ihren Platz sauber verlassen und auf die Sicherheit der Badestellen achten. Auch bezüglich der Lärmkulisse sollte die Rücksicht gegenüber anderen im Vordergrund stehen.“

Erst vor wenigen Tagen wurde die Polizei wegen einer Schlägerei an einen Badesee bei Wiedergeltingen gerufen: Laut Polizeibericht schlug eine stark alkoholisierte 44-jährige Frau einer 21-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Grund laut Polizei: Eifersucht. Die jüngere Frau musste mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Es bestand der Verdacht, dass die Ältere ihr die Nase gebrochen hatte.

Im Juli 2023 kam es auch an der Nordsee in Mindelheim zu einer Schlägerei: Als ein 23-Jähriger mit seiner Familie dort zum Baden ging, traf er auf eine Gruppe junger Männer, die er kannte, jedoch offenbar nicht grüßte. Diese ärgerten sich darüber so sehr, dass es zu einer Schlägerei kam. Laut Polizei wurden dabei drei junge Männer leicht verletzt.

Polizeieinsätze an Unterallgäuer Baggerseen: Was tun die Gemeinden?

An den Unterallgäuer Baggerseen kommt es immer wieder zu Polizeieinsätzen: An den Baggerseen in Hetzlinshofen und an den fünf Weihern in Attenhausen gab es regelmäßig Ärger – wegen Saufgelage und jeder Menge Müll. Die jeweiligen Gemeinden reagierten unterschiedlich, um die Badeseen wieder familienfreundlicher zu machen und regelmäßige Saufgelage zu unterbinden.