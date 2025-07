"Schüler retten Leben“: Projekttag am Maristenkolleg

Kürzlich fand der Projekttag „Schüler retten Leben“ an der Realschule des Maristenkollegs statt. Als Referent begrüßten wir Jürgen Auerhammer, den ärztlichen Leiter des Notfallzentrums der Klinik Mindelheim. Unter seiner fachkundigen Anleitung erlernten die Schülerinnen und Schüler die theoretischen und praktischen Basismaßnahmen der Laienreanimation.

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Mindelheim, unter der Leitung von Peter Stockklauser, unterstützte den Projekttag mit großem Engagement und hoher Professionalität. Die praktischen Übungen wurden von allen Schulsanitäterinnen und -sanitätern unter Christian Zaruba tatkräftig begleitet, was zur effektiven Durchführung des Projekttags beitrug. Der Tag begann mit einer Präsentation von Jürgen Auerhammer für alle 6. Klassen, in der er die Bedeutung schnellen Handelns in Notfallsituationen verdeutlichte. Besonders betont wurden die drei Schlüsselwörter: Prüfen, Rufen und Drücken. Anschließend arbeiteten die Schülerinnen und Schüler in Gruppen an praktischen Übungen.

Herzdruckmassage rettet Leben. Foto: Franziska Drexler

Unter der Anleitung von Auerhammer, dem BRK Mindelheim und unseren Schulsanitätern lernten sie, die Schlüsselwörter in die Tat umzusetzen, indem sie die Atmung prüften, den Notruf 112 absetzten und mit beiden durchgestreckten Armen fest auf eine Puppe drückten, um eine effektive Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen. Die korrekte Ausführung entscheidet über die Effektivität in Notfallsituationen. Besonders hervorzuheben ist der zusätzliche Praxisteil für die 7. und 8. Klassen, in dem sie neben der Herzdruckmassage auch den Umgang mit einem AED (Automatisierter Externer Defibrillator) erlernten. Die Schülerinnen und Schüler zeigten großes Interesse und Engagement, beteiligten sich aktiv an den Übungen und waren motiviert, ihr Wissen anzuwenden.

