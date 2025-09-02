Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Schüleraustausch: Tussenhausener erleben Gastfreundschaft in Cossé-le-Vivien

Tussenhausen

Jugendliche aus Tussenhausen zu Gast in Cossé-le-Vivien

Beim Schüleraustausch mit der Partnergemeinde in Frankreich haben die jungen Leute viel erlebt und neue Freundschaften geschlossen.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Schüleraustausch erlebten junge Leute aus Tussenhausen spannende Tage in der französischen Partnergemeinde Cossé-le-Vivien.
    Bei einem Schüleraustausch erlebten junge Leute aus Tussenhausen spannende Tage in der französischen Partnergemeinde Cossé-le-Vivien. Foto: Elke Rehm

    Sieben Tage lang war eine Gruppe Jugendlicher aus der Gemeinde Tussenhausen in Frankreich unterwegs. Zunächst stand ein Besuch in Paris auf dem Programm, später ging es weiter in die Partnergemeinde Cossé-le-Vivien. Dort hatten die Gastgeber ein abwechslungsreiches Programm für die jungen Leute aus dem Unterallgäu vorbereitet. Es wurde gepicknickt, gebadet und gewandert. Dabei lernten sich die Jugendlichen besser kennen und hatten viel Spaß. Weil seit Gründung des deutsch-französischen Jugendwerks bereits zehn Millionen junge Leute zusammengebracht wurden, haben auch die Reisenden aus Tussenhausen für ein Gruppenfoto diese große Zahl geformt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden