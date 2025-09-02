Jugendliche aus Tussenhausen zu Gast in Cossé-le-Vivien

Sieben Tage lang war eine Gruppe Jugendlicher aus der Gemeinde Tussenhausen in Frankreich unterwegs. Zunächst stand ein Besuch in Paris auf dem Programm, später ging es weiter in die Partnergemeinde Cossé-le-Vivien. Dort hatten die Gastgeber ein abwechslungsreiches Programm für die jungen Leute aus dem Unterallgäu vorbereitet. Es wurde gepicknickt, gebadet und gewandert. Dabei lernten sich die Jugendlichen besser kennen und hatten viel Spaß. Weil seit Gründung des deutsch-französischen Jugendwerks bereits zehn Millionen junge Leute zusammengebracht wurden, haben auch die Reisenden aus Tussenhausen für ein Gruppenfoto diese große Zahl geformt.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86874 Tussenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Partnergemeinde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis