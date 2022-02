Dorfgemeinschaftshaus: Schlingens Schützen planen für die „heimatlose Zeit“

Plus Wann der Gasthof Rössle in Schlingen abgerissen wird, steht weiterhin nicht fest. Andere Details auf dem Weg zum Dorfgemeinschaftshaus aber schon.

Wann kommt das Dorfgemeinschaftshaus für Schlingen? Seit Jahren schon beschäftigt diese Frage die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie den Stadtrat. Doch auch nach der jüngsten Sitzung, in der es um den Abriss des Gasthofes Rössle ging, heißt es zunächst: weiter warten.