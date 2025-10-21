Seit Ende August ist es im Bereich der Krumbacher Straße in Mindelheim zu Schuhdiebstählen gekommen. Eine Familie wurde gleich mehrmals Opfer, berichtet die Polizei.

In einem großen Mehrparteienhaus wurden in zwei aufeinander folgenden Wochen jeweils die Herrenschuhe vor den Wohnungstüren der zwei Brüder entwendet. Und erst vor kurzen brach der unbekannte Täter ein Lagerabteil im Dachboden auf.

Schuh-Dieb in Mindelheim: Polizei sucht Zeugen

Dort nahm er vier bis fünf Paar Schuhe mit. Das Lagerabteil gehört ebenfalls einem der bereits bestohlenen Familienmitglieder. Insgesamt beläuft sich der Wert der gestohlenen Schuhe auf etwa 1000 Euro.

Die Polizei Mindelheim sucht nun nach Zeugen oder weiteren Geschädigten und bittet diese, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261 7685-0 zu melden.