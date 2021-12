Die Türkheimer „Vélo-Héros“ erstrampeln sich den nächsten Hauptpreis

Neben dem Thema Umweltschutz wollen die Schülerinnen und Schüler auch den Spaß an der Bewegung vermitteln. Insgesamt räumen die „Vélo-Héros“ schon den dritten Preis ab.

Eine tolle Nachricht aus Berlin hat die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars „Vélo-Héros“ am Türkheimer Gymnasium erreicht.

Mit 1248 Radkilometern pro Teilnehmer, die zwischen März und August absolviert wurden, ist das Seminar in ganz Deutschland unter allen Teilnehmern der diesjährigen Klimatour des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) auf Platz 1 und hat nebenbei auf seiner virtuellen Deutschlandtour alle elf Quizfragen richtig beantwortet.

Die Türkheimer Schülerinnen und Schüler bekommen einen Scheck

Franz Gabler, Vertreter des VCD Schwaben, besuchte jetzt das Gymnasium Türkheim und überreichte der Gruppe um Carolin Lingg einen Scheck über 500 Euro.

„Es freut uns, dass wir mit unseren gefahrenen Kilometern einen Beitrag zum Klimaschutz leisten konnten und hoffen sehr, dass in Zukunft immer mehr Kinder und Jugendliche das Fahrrad als Verkehrsmittel Nummer 1 auf Kurzstrecken verwenden“, so die Seminarleiterin. Neben dem Umweltschutz sei für die Jugendlichen auch das Thema Spaß an der Bewegung essenziell, gerade in Zeiten der coronabedingt ungünstigen Trainingsverhältnisse in den Vereinen.

Die Schüler des Projekt-Seminars bereiteten sich durch die Teilnahme an der Aktion „FahrRad!“ nicht nur selbst sportlich auf ihre Fahrrad-Spendentour vor, sie übernahmen in Zweierteams gleichzeitig die Betreuung jüngerer Klassen und motivierten so insgesamt über 250 Schülerinnen und Schüler des JBG auch in Zeiten des Lockdowns und der Schulschließungen fleißig ihre Radkilometer zu sammeln.

Ganze 1.031.572 Kilometer erradelten die insgesamt 7972 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ganz Deutschland zusammen und schafften es so 144.420 Kilogramm Kohlendioxid einzusparen.

Trotz Corona konnte das P-Seminar am Türkheimer Gymnasium viel erreichen

„Es war ein schöner Abschluss für unser Seminar. Wir sind stolz, dass wir im vergangenen Jahr trotz Corona so viel erreichen konnten,“ freuen sich die Gymnasiasten. Ganze drei Preise gewann das P-Seminar „Vélo-Héros“ nunmehr, mit dem ersten Rang bei der Klimatour und dem jeweils dritten Platz bei den „Schoolbikers“ und dem Schülerwettbewerb „Klimaretter“ von LEW. Die Preisgelder möchte das Seminar größtenteils einem Baumpflanzprojekt sowie der Organisation WWF zugute kommen lassen, ein kleiner Teil jedoch ist für einen schönen Seminarabschluss eingeplant, sofern es die Situation im Frühjahr wieder zulässt.

Auch im kommenden Jahr möchte das JBG an der Klimatour teilnehmen, hoffentlich wieder mit zahlreichen Schülergruppen.

Das erste Velo-Seminar war erst der Anfang, das JBG soll in Zukunft noch rad- und klimafreundlicher werden, so der Wunsch: „Also weg vom Auto und ab aufs Rad.“ (mz)