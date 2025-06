Schwäbisches Unterbewusstsein

Kennen Sie diese Theorie, dass das Unterbewusstsein schon längst entschieden hat, während man selbst sich noch fragt, ob man lieber Nutella oder Marmelade auf das Brot schmieren möchte? Das Unterbewusstsein ist dem, was wir „aktiv“ denken, offenbar voraus. In meinem Fall sitzt das Unterbewusstsein offenbar im Büro nebenan. Denn als ich neulich verkündete, in der Mittagspause in die Drogerie huschen zu wollen, ertönte es von drüben: „Kaufst du dir wieder Süßigkeiten?“

Voll beladen – aber nicht nur mit Kosmetiprodukten

Empört wies ich dies von mir: „Ich gehe Kosmetika kaufen!“ Sie hätten das süffisante Grinsen des Kollegen sehen sollen, das noch süffisanter wurde, als ich zehn Minuten später wiederkam – voll beladen mit zwei dieser großen Süßigkeitenboxen eines bekannten Herstellers. Die, die mehr als ein Kilo Gummibärchen enthalten und früher in Bäckereien standen.

Vielleicht ist mein Unterbewusstsein aber auch gar nicht der süffisant Grinsende im Büro nebenan, sondern einfach nur Schwabe: Die Boxen waren schließlich im Angebot.