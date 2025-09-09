Icon Menü
Garage fast doppelt so groß als erlaubt: Wie ein Bauherr seinen Schwarzbau „retten“ will

Kirchheim

Garage fast doppelt so groß als erlaubt: Wie ein Bauherr seinen Schwarzbau „retten“ will

Eine Garage in Kirchheim ist fast doppelt so groß ausgefallen wie geplant. Der Bauherr muss das Gebäude zurückbauen, doch noch hofft er auf eine Genehmigung.
Von Melanie Lippl
    •
    •
    •
    Ein Schwarzbau in der Gemeinde Kirchheim beschäftigt die Behörden. Nachdem der Bauherr eine Aufforderung zum Rückbau erhalten hat, versucht er jetzt, über einen anderen Weg eine Genehmigung zu bekommen.
    Ein Schwarzbau in der Gemeinde Kirchheim beschäftigt die Behörden. Nachdem der Bauherr eine Aufforderung zum Rückbau erhalten hat, versucht er jetzt, über einen anderen Weg eine Genehmigung zu bekommen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Archivbild)

    Ein Schwarzbau im Gemeindegebiet von Kirchheim hat nun erneut den Marktrat beschäftigt: Nachdem das Landratsamt einen Rückbau der Garage gefordert hatte, die deutlich größer errichtet worden war als erlaubt, hat der Bauherr nun eine Bauvoranfrage für das Gebäude gestellt. Er möchte so prüfen lassen, ob die teils bereits errichtete Garage in der jetzt abgeänderten Form genehmigungsfähig ist. Der Marktrat hatte dazu eine klare Meinung.

