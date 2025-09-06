Schwarzbau muss weg: Wie ein Bauherr versucht, doch noch eine Genehmigung zu bekommen

Ein Schwarzbau im Kirchheimer Gemeindegebiet hat nun erneut den Marktrat beschäftigt: Nachdem das Landratsamt einen Rückbau der Garage gefordert hatte, die deutlich größer errichtet worden war als erlaubt, hat der Bauherr nun eine Bauvoranfrage für das Gebäude gestellt. Er möchte so prüfen lassen, ob die teils bereits errichtete Garage in der jetzt abgeänderten Form genehmigungsfähig ist. Der Marktrat hatte dazu eine klare Meinung.
Kirchheim
