Schwerer Unfall auf Motocrossstrecke in Oberrieden: 14-Jährige und 24-Jähriger schwer verletzt

Oberrieden

Zwei Motocrossfahrer bei Unfall schwer verletzt

Auf der Motocrossstrecke bei Oberrieden ist am Freitag ein Unfall passiert. Dabei wurden eine 14-Jährige und ein 24-Jähriger schwer verletzt.
    Auf der Motocrossstrecke bei Oberrieden sind am Freitag eine 14-Jährige und ein 24-Jähriger zusammengestoßen und haben sich schwer verletzt.
    Auf der Motocrossstrecke bei Oberrieden sind am Freitag eine 14-Jährige und ein 24-Jähriger zusammengestoßen und haben sich schwer verletzt. Foto: Manfred Menzel (Archivbild)

    Auf der Motocrossstrecke bei Oberrieden hat sich am Freitag ein Unfall ereignet, bei dem eine 14-Jährige und ein 24-Jähriger schwere verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, war die erst 14-jährige Fahrerin der einen Maschine aus noch unbekannten Gründen auf einem Sprungabschnitt zum Stehen gekommen. Der 24-jährige Fahrer der anderen Maschine erkannte das zu spät und konnte ihr im Sprung nicht mehr ausweichen. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Fahrer und verletzten sich trotz ihrer Schutzausrüstung schwer. (mz)

