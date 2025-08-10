Zwei Motocrossfahrer bei Unfall schwer verletzt

Auf der Motocrossstrecke bei Oberrieden hat sich am Freitag ein Unfall ereignet, bei dem eine 14-Jährige und ein 24-Jähriger schwere verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, war die erst 14-jährige Fahrerin der einen Maschine aus noch unbekannten Gründen auf einem Sprungabschnitt zum Stehen gekommen. Der 24-jährige Fahrer der anderen Maschine erkannte das zu spät und konnte ihr im Sprung nicht mehr ausweichen. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Fahrer und verletzten sich trotz ihrer Schutzausrüstung schwer. (mz)

