Bürger kritisieren die vorzeitige Schließung des Mindelheimer Hallenbads

Plus Eltern von Nachwuchsschwimmern machen ihrem Ärger über die vorzeitige Schließung des Mindelheimer Hallenbads Luft. Sie wollen den Stadtratsbeschluss einkassieren.

Einen solchen Andrang gab es bei der Bürgersprechstunde der Stadt Mindelheim schon lange nicht mehr: 16 Erwachsene und acht Kinder kamen vergangene Woche ins Rathaus, um mit Bürgermeister Stephan Winter über Sinn und Notwendigkeit der vorzeitigen Schließung des Hallenbades zu diskutieren. Mit dem Ergebnis des Gesprächs ist man aufseiten der Eltern der Nachwuchsschwimmer des TSV Mindelheim nicht zufrieden.