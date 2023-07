Schwimmen

vor 33 Min.

Der BLSV-Kreisvorsitzende geht in Bad Wörishofen baden

Plus Benjamin Adelwarth hat bereits ein halbes Dutzend Sportarten in seinem BLSV-Kreis ausprobiert. Nun ist Schwimmen dran. Wird das Freibad in Bad Wörishofen zu Adelwarths Waterloo?

Von Kathrin Elsner

„Warum tue ich mir das bloß an“, sagt Benjamin Adelwarth nach zwölf anstrengenden Schwimmbahnen, doch er hält durch und schafft die volle 800 Meter Distanz mit Bravour. Auch dank der Profi-Techniktipps von Schwimmlehrer Manfred Kast, der bereits über 1000 Kindern das Schwimmen beigebracht hat. Die Bewegung im kühlen Nass ist bei den Jüngsten so beliebt, dass die TSV-Abteilung Schwimmen derzeit einen Aufnahmestopp verzeichnet.

„Die Beine sind der Düsenantrieb, in die Füße klatschen, das Wasser muss hinten raus“, sagt TSV-Schwimmlehrer Manfred Kast und springt zur Veranschaulichung gleich selbst ins Wasser, um die optimale Technik vorzuführen. Sein Schüler am heutigen Tag ist wissbegierig und hoch motiviert: will die 800 Meter Distanz fürs Deutsche Sportabzeichen schaffen, da ist neben einer guten Grundkondition ein kraftsparender Schwimmstil gefragt. „Man stellt sich das so einfach vor, aber es ist schwierig, auf die richtige Beinarbeit zu achten, wenn man das viele Jahre aus Unwissenheit falsch gemacht hat“, sagt Adelwart und übt fleißig.

