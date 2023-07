Mindelheimer Schwimmer beenden Saison mit vielen Medaillen

Mit den schwäbischen und bayerischen Meisterschaften endet die Schwimmsaison. Für den TSV Mindelheim ist der Saisonabschluss recht erfolgreich.

Zum Saisonabschluss fanden die schwäbischen Meisterschaften in Kempten sowie die bayerischen Meisterschaften der Masters in Freising statt. Auch die Schwimmer des TSV Mindelheim waren bei beiden Veranstaltungen mit von der Partie und konnten sich dabei die letzten Medaillen der Saison erkämpfen.

Schwäbische Meisterschaft in Kempten

Mit insgesamt 13 Einzelschwimmern und zwei Mannschaften traten die Mindelheimer Schwimmerbei den schwäbischen Meisterschaften in Kempten an. Das Resultat: 32 Podestplätze, davon 20 Mal Platz eins. Erfolgreichste Teilnehmer dabei waren Christina Nothaft (Jahrgang 2004) und Sasha Bähr (Jg. 1998), die sich jeweils sechs Meistertitel sichern konnten. Knapp dahinter lag Christoph Pfleger (Jg. 2003) mit insgesamt vier Titeln. Ein Highlight des Wettkampfes stellen regelmäßig die Finalläufe dar, in denen die schnellsten acht Schwimmer über die 100-Meter-Strecke jeder Lage jahrgangsunabhängig gegeneinander antreten. Nothaft, Pfleger und Bähr erreichten dabei die Finals über 100 m Schmetterling (Nothaft und Bähr), 100 m Rücken (Pfleger), 100 m Brust (Bähr) und 100 m Kraul (Nothaft und Bähr). Dabei gingen zwei Silbermedaillen an Nothaft (Schmetterling) und Bähr (Brust) sowie eine Bronzemedaille an Nothaft (Kraul).

Bei den schwäbischen Meisterschaften in Kempten standen die Schwimmer des TSV Mindelheim 32 Mal auf dem Podest. Foto: Alexander Huber

Johanna Vögele (Jg. 2006) absolvierte in Kempten ihren letzten Wettkampf für den TSV Mindelheim da sie sich im kommenden Jahr auf ihren Schulabschluss konzentrieren wird. Dass ihr der Abschied sichtlich schwerfiel, zeigte sich spätestens nach ihrem letzten Start über 50 m Rücken, bei dem sie die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Insgesamt sicherte sich Vögele fünf dritte und einen zweiten Platz. Sarah Negele (Jg. 2008) absolvierte ihren einzigen Start über 50 m Freistil in 0:33,05 mit neuer persönlicher Bestzeit. Auch der Nachwuchs des TSV war mit Sophia Mayr (Jg. 2012), Emma und Anna Säuberlich (Jahrgänge 2011 und 2013), den Zwillingsbrüdern Gabriel und Jakob Seeberger (Jg. 2013), Artem Odyntsov (Jg. 2014) und Jonas Seifert (Jg. 2014) gut vertreten.

Jonas Seifert startete über 100 m Brust und 100 m Freistil und landete mit zwei neuen persönlichen Bestzeiten über die Bruststrecke auf dem vierten Platz und über die Freistilstrecke auf dem siebten Platz. Artem Odyntsov erkämpfte sich über dieselben Strecken respektable Plätze im Mittelfeld. Anna Säuberlich hatte einen einzigen Start über 200 m Brust, den sie in 3:59,35 mit neuer Bestzeit beendete, was einen soliden sechsten Platz in der Jahrgangswertung bedeutete. Ihre Schwester Emma Säuberlich errang bei ihren fünf Starts ebenfalls neue persönliche Bestzeiten bei Platzierungen im oberen Mittelfeld. Gabriel Seeberger startete über 100 m und 200 m Brust sowie 100 m Freistil und belegte hier die Plätze 5, 6 und 10. Sein Bruder Jakob trat über 100 m und 200 m Brust an und belegte die Plätze 8 und 5. Beide Brüder konnten dabei mit deutlichen Bestzeiten-Verbesserungen gegenüber dem vorangegangenen Schwimmwettkampf in Kaufbeuren zwei Wochen zuvor glänzen.

Die Lagenstaffel des TSV Mindelheim über 4 x 100 Meter holte sich bei der schwäbischen Meisterschaft den ersten Platz. Foto: Alexander Huber

Als Mindelheimer Urgestein wagte sich Schwimmer-Trainer Robert Bretschneider (Jg. 1992) über 200 m Schmetterling und 400 m Freistil ins Nass. Dass er seinen Schützlingen in nichts nachsteht, bewiesen die beiden ersten Plätze, die er sich dabei erkämpfen konnte. Weiteres Highlight dieses Wochenendes waren die beiden Staffelwettbewerbe über 4 x 100 m Kraul bzw. 4 x 100 m Lagen. Der TSV Mindelheim ging bei beiden Staffeln in der Besetzung Christina Nothaft, Johanna Vögele, Christoph Pfleger und Sasha Bähr an den Start. Über die Freistilstaffel erreichten die Aktiven dabei in 4:16,59 min. Platz drei und mussten sich nur den Mannschaften aus Neusäß und Gundelfingen geschlagen geben. Über die 4 x 100 m Lagen schlug Johanna Vögele als Schlussschwimmerin nach einem bis auf letzten Meter spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen nach exakt 4:41,11 min. im Ziel an, was nicht nur Platz eins und somit den schwäbischen Meistertitel für die Mannschaft bedeutete, sondern gleichzeitig auch den bisherigen Vereinsrekord über diese Staffelstrecke einstellte. „Alles in allem eine gelungene Abrundung des Wettkampfwochenendes“ konstatierte Trainer Alexander Huber.

Lesen Sie dazu auch

Bayerische Masters-Meisterschaft in Freising

Bei den bayerischen Meisterschaften der Masters (20 Jahre und älter) war der TSV Mindelheim mit insgesamt fünf Aktiven vertreten. An Wettkampftag eins starteten Robert Bretschneider ( AK 30 ), Sarah Kunze ( AK 25 ) und Sasha Bähr ( AK 25 ), an Tag zwei Alexander Huber ( AK 30 ), Christoph Pfleger ( AK 20 ) und Sasha Bähr. Während die Teilnehmer am Samstag noch mit tropischen Temperaturen um die 35 Grad zu kämpfen hatten, meinte es der Wettergott am Sonntag besser und sorgte bei leichter Bewölkung für beste Wettkampfbedingungen. Die meisten Starts an diesem Wochenende absolvierte Sasha Bähr, der bei acht Starts sechsmal auf Platz eins und jeweils einmal auf Platz zwei und drei landete. Gleichzeitig konnte er drei Saisonbestzeiten und eine ewige Bestzeit aufstellen und sorgte somit für einen gelungenen Saisonabschluss.

Sarah Kunze ging in ihrer Lieblingsdisziplin Freistil an den Start und absolvierte die 50 m, 200 m und 800 m - alle drei mit neuen persönlichen Bestzeiten. Christoph Pfleger trat über 50 m und 100 m Rücken, 100 m und 400 m Freistil sowie 50 m Schmetterling an. Die Bilanz: jeweils souveräne erste Plätze über die Rückenstrecken sowie je Platz drei über 100 m Freistil und 50 m Schmetterling. Bitter war für den Mindelheim lediglich, dass er über 400 m Freistil wegen Überschreitens der Maximaltauchlänge von 15 Meter nach dem Start disqualifiziert wurde, denn die Endzeit von knapp unter fünf Minuten hätte eine deutliche Verbesserung der bisherigen persönlichen Bestmarke von Pfleger bedeutet. „Die 400 m Freistil werden wir wohl beim nächsten Wettkampf noch einmal auf die Meldeliste setzen müssen - nicht zur Strafe, nur zur Übung“ kommentierte Schwimmer-Trainer Alexander Huber nicht ohne ein Augenzwinkern.

Schließlich ging auch das Trainergespann Robert Bretschneider und Alexander Huber an den Start. Bretschneider, der mit starker Konkurrenz aus den Schwimmhochburgen Nürnberg und München in seiner Altersklasse zu kämpfen hatte, errang über 200 und 800 m Freistil sowie über 200 m Lagen hervorragende zweite Plätze sowie über 100 m Schmetterling den ersten Platz und somit den begehrten bayerischen Meistertitel. Huber hatte mit einem einzigen Start das überschaubarste Wettkampfprogramm, konnte aber über seine Paradedisziplin 50 m Brust einen weiteren Meistertitel für den TSV Mindelheim mit nach Hause nehmen.