Mindelheimer Schwimmer bei schwäbischer Meisterschaft erfolgreich

Die Trainingsbedingungen waren nicht die besten, doch die Mindelheimer Schwimmer sorgten dennoch für Top-Platzierungen bei den Bezirksmeisterschaften.

Mit zwölf Schwimmern und Schwimmerinnen ging der TSV Mindelheim bei den jährlichen Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften und Bezirksmeisterschaften der Masters in Augsburg-Haunstetten an den Start. Trotz widriger Bedingungen in der Vorbereitungsphase konnten die Frundsbergstädter dabei einige Meistertitel und persönliche Bestzeiten erringen.

Die Ausgangslage hätte besser sein können: Erst die verspätete Öffnung des Hallenbades im Herbst, dann dessen frühzeitige Schließung am 31. März erschwerten die Trainingsbedingungen für die Schwimmer des TSV Mindelheim in dieser Saison spürbar. Glücklicherweise halfen die umliegenden Vereine in Bad Wörishofen, Memmingen und Obergünzburg mit Trainingsmöglichkeiten aus. So waren die Hoffnungen auf gute Platzierungen bei den „Schwäbischen“ nicht unbegründet. Die Bilanz: 24 Treppchenplätze, davon elfmal Platz eins.

Mindelheims bester Schwimmer holt fünf Titel

Mit insgesamt fünf Meistertiteln in der Altersklasse 25 war Sasha Bähr (Jahrgang 1998) erfolgreichster Mindelheimer Teilnehmer. Er stand über seine Paradedisziplinen 50 , 100 und 200 Meter Brust sowie über 50 Meter Freistil und 200 Meter Lagen ganz oben. Jeweils zwei Meistertitel erkämpften sich Christoph Pfleger (Jahrgang 2003) und Christina Nothaft (Jahrgang 2004). Pfleger sicherte sich den Sieg über 50 und 200 Meter Rücken, Nothaft über 200 Meter Lagen und 100 Meter Freistil. Johanna Vögele (Jahrgang 2006) konnte sich über 200 Meter Schmetterling den ersten Platz erkämpfen und landete über 200 Meter Rücken und 200 Meter Lagen auf dem zweiten bzw. dritten Platz.

Als ältester Teilnehmer des TSV Mindelheim ging Trainer Robert Bretschneider (Jahrgang 1992) über 200 Meter Freistil an den Start und erschwamm sich einen ungefährdeten ersten Platz in der Altersklasse 30. „Angesichts der bisherigen Trainingsbedingungen sind unsere Zeiten in Ordnung. Mit den normalen Trainingsmöglichkeiten wäre sicher die ein oder andere Sekunde noch drin gewesen.“ sagte er.

Für die Jüngsten ist es die erste Meisterschaft

Doch nicht nur die alte Generation der Mindelheimer Schwimmer ging an diesem Wochenende an den Start. Auch mehrere Nachwuchsschwimmer konnten sich für die Meisterschaften qualifizieren und teilweise sogar zum ersten Mal die Bezirksmeisterschaften besuchen. So ging Sophia Mayr (Jahrgang 2012) über 100 und 200 Meter Freistil bzw. 100 und 200 Meter Rücken an den Start und sicherte sich jeweils in der stark besetzten Jahrgangswertung respektable Plätze im vorderen Mittelfeld. Die 100 Meter Freistil konnte sie dabei mit neuer persönlicher Bestzeit beenden. Ebenfalls persönliche Bestleistungen und Plätze unter den Top 10 erreichte Artem Odynzsov (Jahrgang 2014), der Anfang 2022 aufgrund des Ukraine-Krieges mit seiner Familie nach Deutschland flüchten musste. Er ging über 50 und 100 Meter Brust sowie 50 Meter Freistil an den Start und erreichte jeweils die Plätze 5, 6 und 5. Jonas Seifert (Jahrgang 2014) startete über 50 und 100 Meetr Brust und erkämpfte sich ebenfalls Top-10-Plätze.

Zwölf Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Mindelheim kämpften bei der schwäbischen Meisterschaft um Medaillen. Foto: Kerstin König

Anna und Emma Säuberlich (Jahrgänge 2013 und 2011) und die Zwillingsbrüder Gabriel und Jakob Seeberger (beide Jahrgang 2013) hatten sich für ihre ersten Meisterschaften qualifiziert und bestanden ihre Feuertaufe mit Bravour. Gabriel Seeberger stand dabei über die 200-Meter-Brust-Strecke mit Platz drei sogar auf dem Treppchen. Anna Säuberlich konnte sich eine neue persönliche Bestzeit und jeweils Plätze unter den ersten zehn sichern. Ihre größere Schwester Emma sicherte sich ebenfalls einige neue Bestzeiten und zweimal einen Platz unter den Top 10. Jakob Seeberger erkämpfte sich über 100 und 200 Meter Brust jeweils den respektablen fünften Platz und konnte seine persönliche Bestleistung auf diesen Strecken deutlich verbessern.

Mit den Staffeln schwimmt der TSV Mindelheim knapp am Treppchen vorbei

Daneben stellte der TSV Mindelheim auch drei Staffelmannschaften. Bei der ersten Stecke über 4 x 50 Meter Freistil weiblich gingen Johanna Vögele, Christina Nothaft, Sophia Mayr und Emma Säuberlich an den Start und landeten auf Platz acht. Bei den Staffeln über 4 x 50 Meter Lagen mixed und 4 x 50 Meter Freistil mixed trat der TSV Mindelheim in der Besetzung Christoph Pfleger, Sasha Bähr, Johanna Vögele und Christina Nothaft an. Trotz größter Bemühungen aller mussten sie sich am Ende den Mannschaften aus Augsburg, Neusäß und Marktoberdorf knapp geschlagen geben und sich mit dem vierten Platz begnügen.

Mit den schwäbischen Meisterschaften neigt sich die Hallensaison nun mit großen Schritten dem Ende zu. Ab Mitte/Ende Mai werden die Trainings- und Wettkampfaktivitäten ins Freibad verlegt. In den vergangenen Wochen konnte der TSV Mindelheim auf die großzügige und breite Unterstützung der benachbarten Schwimmvereine in Bad Wörishofen, Obergünzburg und Memmingen, die den Mindelheimern allesamt Trainingskapazitäten zur Verfügung stellten, bauen. Nun geht es für die Freibadsaison wieder ins heimische Becken. „Die Hilfsbereitschaft unserer Nachbarvereine war super, nur dadurch konnten wir die Ausfallzeit unseres Mindelheimer Bades überbrücken. Dafür sind wir dem TSV Bad Wörishofen, dem TSV Obergünzburg und TV Memmingen sehr dankbar. Umso mehr freuen wir uns jetzt darauf, im eigenen Freibad im Sommer durchstarten zu können“ sagte stellvertretender Abteilungsleiter und selbst aktiver Schwimmer, Alexander Huber. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen.