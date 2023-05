Schwimmen

12.05.2023

So bereiten sich die Schwimmer des TSV Bad Wörishofen auf die schwäbische Meisterschaft vor

Plus Die Schwimmer des TSV Bad Wörishofen bereiten sich auf die schwäbische Meisterschaft vor. Nach langer Pause hat einer von ihnen große Hoffnungen.

Von Benedikt Dahlmann

Eigentlich ist das Becken zu klein für die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Bad Wörishofen. Jeweils zu sechst ziehen sie ihre Bahnen, trainieren ihre Technik in Sprint- und Langstreckenabschnitten. Am Beckenrand stehen ihre Trainerinnen Johanna Vögele und Christina Nothaft mit je einer Stoppuhr. "Jetzt noch einmal so schnell ihr könnte", sagt Vögele, "ich möchte viele Beine sehen." Es läuft das vorletzte Abschlusstraining vor der schwäbischen Meisterschaft.

Die finden am 13. und 14. Mai in Augsburg-Haunstetten über alle Lagen auf 100 und 200 Meter statt. Einer der Schwimmer, die für den TSV Bad Wörishofen an den Start gehen wird, ist der 13-jährige Illia Krutii. Er ist vor kurzem aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, ist wegen des Krieges über ein Jahr nicht geschwommen, und hat trotzdem auf Anhieb die Pflichtzeiten für die Teilnahme geschafft. "Nach so einer langen Pause war der Neustart am Anfang schwierig, aber jetzt wird es von Mal zu Mal besser", sagt Krutii. Bei den schwäbischen Meisterschaften tritt er über 100 und 200 Meter Kraul sowie über die 100 Meter Brust und Lagen an. Eigentlich hat er auch die Pflichtzeit über 200 Meter Brust erfüllt. Auf diese Distanz verzichtet er jedoch.

