TSV Bad Wörishofen schwimmt auf mehreren Hochzeiten

Die Schwimm-Jugend des TSV Bad Wörishofen zeigt sich bei den Bestenkämpfen als wahre Medaillensammler. Auch die Jüngsten machen erste Erfahrungen.

Mit zwei Mannschaften war die Schwimmabteilung des TSV Bad Wörishofen kürzlich bei Wettkämpfen vertreten: Die Jugendlichen traten bei den regionalen Bestenkämpfen in Marktoberdorf an, die jüngeren Jahrgänge waren in Augsburg beim Wettkampf der Bezirkszwerge im Einsatz.

Elf Sportler holten in Marktoberdorf 35 Medaillen für den TSV Bad Wörishofen. Einen großen Beitrag trug Illia Krutii (Jg. 2009) bei. Der 15-Jährige gewann von fünf Starts dreimal Gold und zweimal Silber. Zudem schrammte er nur fünf Hundertstel an der Drei-Minuten-Marke über 200 m Brust vorbei. Sein Teamkollege Dmytro Petrashchuck (Jg. 2007) glänzte ebenfalls mit zahlreichen Bestzeiten und schwamm viermal aufs Podest: Über 200 m Freistil rstand er ganz oben, über die übrigen Strecken landete er jeweils auf Platz drei. Der erste Lizenzwettkampf wartete für Jonas Leising (Jg. 2016). Mit zweimal Gold und einmal Silber war es eine perfekte Premiere.

Emma Schweitzer, Paula Scholz und Sophia Miller (alle drei Jg. 2010) erschwammen gemeinsam sechsmal Gold, viermal Silber und viermal Bronze. Schweitzer zeigte ihr Können auf den Rückenstrecken, Scholz auf der Kraulstrecke und Miller im Brustschwimmen. Das Quartett komplettierte Paula Jünger über 100 m Schmetterling. Nach 1:48,52 schlug Jünger am Beckenrand an.

Bad Wörishofens Trainerin ist stolz auf ihre Schwimmerinnen und Schwimmer

Die Zweitjüngste der Mannschaft, Felicitas Räthe (Jg. 2014), schwamm mit einer hervorragenden Zeit über 100 m Freistil auf Rang drei und wiederholte diese Platzierung über 100 m Brust. Elias Sontheimer sicherte sich wie Petrashchuck viermal das Podest. Über seine Paradestrecke 100 m Brust reichte es für Platz zwei. Über 100 m Rücken, 100 m Freistil und 200 m Brust gewann Sontheimer die Bronzemedaille. Zum Abschluss steuerten Mia Tröber (Jg. 2009) und Emil Wlodarczyk (Jg. 2013) zwei weitere Medaillen dazu. Tröber feierte über 200 m Lagen den dritten Platz. Wlodarczyk ging zum ersten Mal über 100 m Schmetterling an den Start und gewann hierbei gleich die Goldmedaille. "Das war heute wirklich eine tolle Leistung von allen. Die Mannschaft hat gezeigt, was sie kann", sagte Karin Nothaft, Trainerin der ersten Wettkampfgruppe.

Katharina Knöpfle und Pauline Lederle absolvierten einen erfolgreichen Wettkampf bei den Bezirkszwergen in Augsburg. Foto: Johanna Vögele

Tags darauf waren die Jüngsten dran. Für Katharina Knöpfle (Jg. 2017) und Pauline Lederle (Jg. 2018) stand der Wettkampf der Bezirkszwerge in Augsburg auf dem Programm. Die Aufregung war sichtlich groß, dennoch zeigten die beiden ihren Trainingsfleiß und schwammen super Zeiten. Knöpfle, die erst seit rund vier Wochen regelmäßig trainiert, schwamm zweimal knapp am Podest vorbei. Damit sicherte sich die Sechsjährige den vierten Platz. Pauline Lederle gewann von vier Starts gleich vier Medaillen. Dreimal Bronze und über 25 m Kraul-Beine Gold. Am Ende haben beide eine Medaille für ihre Leistungen erhalten. Trainerin Alexandra Vögele schaut zuversichtlich in die Zukunft mit solch einem starken Nachwuchs.

