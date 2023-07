TSV Mindelheim sammelt auf der langen Schwimmbahn Medaillen

Beim Schwimm-Wettbewerb in Kaufbeuren müssen sich manche Schwimmer des TSV Mindelheim erstmals auf der 50-Meter-Bahn beweisen. Mit Erfolg.

Die Schwimmer des TSV Mindelheimnahmen kürzlich am Schwimmfest in Kaufbeuren teil. Für viele der jüngeren Schwimmer war es der erste Wettkampf auf der "langen" 50-Meter-Bahn, wovon sie sich allerdings nicht aus dem Konzept bringen ließen und durchweg sehr gute Leistungen abrufen konnten.

Trainer Robert Bretschneider fasste den Tag folgendermaßen zusammen: "Insgesamt ist der Wettkampf für alle gut gelaufen. Von den jüngeren Schwimmern konnten sich einige noch für die schwäbische Meisterschaft qualifizieren. Für die Großen war es ein super Formtest. Allerdings ist dem einen oder anderen die Umstellung zur Langbahn nicht ganz leichtgefallen."

In der offenen Wertung treten Zehnjährige gegen 25-Jährige an

Die Wertung erfolgte wie gewohnt in den Jahrgängen allerdings wurden die Jahrgänge 2011 und 2012, 2009 und 2010, 2007 und 2008 und alle Jahrgänge 2006 und älter zusammen gewertet. Bei den Strecken über 200 m erfolgte die Wertung sogar nur als offene Wertung. Damit mussten beispielsweise über 200 m Brust die erst zehn Jahre alten Brüder Jakob und Gabriel Seeberger gegen den 25 Jahre alten Sasha Bähr antreten: Die beiden Jungspunde landeten dabei auf den Plätzen 21 und 22, während sich Sasha Bähr mit über fünf Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten die Goldmedaille sicherte.

Auf den kürzeren Bruststrecken konnten sich die Zwillingsbrüder aber sowohl über 50 m (Platz eins und zwei) als auch über 100 m (Zweiter und Dritter) das Podium teilen. Auch Artem Odyntsov (Jg. 2014) zeigte eine beachtliche Leistung und nahm ebenfalls zwei Medaillen mit nach Hause: die goldene über 50 m Brust und die silberne über 50 m Rücken. Bei seinen beiden anderen Starts über 50 m Rücken und 100 m Freistil belegte er jeweils den vierten Platz.

Die Säuberlich-Zwillinge verbessern ihre Bestzeiten auf allen Strecken

Das andere Zwillingspaar des TSV Mindelheim, Lilli und Emma Säuberlich, hatten durch die doppelte Jahrgangswertung zusätzliche Konkurrenz und verpassten deshalb teilweise sehr knapp das Treppchen. Trotz der längeren Bahn und damit fehlenden Wenden schwammen beide ähnlich schnell wie in der Halle und verbesserten auf allen Strecken ihre persönlichen Bestzeiten.

Lesen Sie dazu auch

Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Anna Säuberlich belegte in ihrem stark besetzten Jahrgang dreimal den fünften und einmal den vierten Platz. Über 200 m Brust gelang ihr zusätzlich noch die Qualifikation zur schwäbischen Meisterschaft.

Erfolgreichster Schwimmer aus Mindelheim ist Sasha Bär

Vielstarterin Sophia Mayr sprang an diesem Tag siebenmal ins Wasser und erreichte bei fast allen Starts Plätze unter den Top 10. Auch Franziska Fackler konnte sich bei jedem ihrer sechs Starts verbessern. Über ihre Paradestrecke - 50 m Rücken - erschwamm sie sich den dritten Platz. Sahra Negele war als Langstecken-Spezialistin über alle Freistilstrecken am Start. Bei ihrem Start über 400 m startete sie zwar etwas zaghaft, beendete das längste Rennen des Tages aber in einer grandiosen Zeit und belegte am Schluss in der offenen Wertung den siebten Platz.

Die beiden erfahrensten Mindelheimer im Feld waren Sasha Bähr und Christina Nothaft. Beide konnten sich bei allen Starts eine Medaille sichern: Sasha Bär kam dabei auf vier Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille. Christina Nothaft schwamm zu einer Gold-, vier Silber- und einer Bronzemedaille.