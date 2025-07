Gruppe prügelt jungen Mann am Marienplatz nieder

Die Mindelheimer Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, zu der es am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr in der Mindelheimer Innenstadt gekommen ist. Ein 33-Jähriger war laut Polizei mit einem Bekannten auf dem Heimweg von einer Bar, als er am Marienplatz von sechs Personen angegriffen wurde. Sie schlugen auf ihn ein und traten ihn auch noch, als er bereits am Boden lag. Der Mann wurde dadurch leicht verletzt. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei zu melden. (mz)

