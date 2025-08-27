Icon Menü
Seit 5. August vermisst: Polizei sucht jetzt mit Drohnen nach zweifacher Mutter aus dem Allgäu

Lauben

Zweifache Mutter vermisst: Polizei sucht mit Einsatzkräften und Drohnen nach der 36-Jährigen

Seit drei Wochen wird in Lauben im Allgäu eine zweifache Mutter vermisst. Nun gab es eine Suchaktion der Polizei rund um den Ort.
Von Melanie Lippl
    Eine Suchaktion nach der vermissten Frau mit Polizeibeamten und Drohnen fand am Dienstag rund um Lauben statt.
    Eine Suchaktion nach der vermissten Frau mit Polizeibeamten und Drohnen fand am Dienstag rund um Lauben statt. Foto: Thomas Pöppel/AOV

    Seit 5. August wird eine 36 Jahre alte Mutter aus Lauben vermisst. Nun fand eine Suchaktion der Polizei statt, an der auch eine Drohnenstaffel beteiligt war, wie die Polizei Informationen unserer Redaktion bestätigt.

    Die Polizei suchte rund um Lauben nach der Vermissten

    Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten durchkämmten am Dienstag die Umgebung von Lauben, wie viele von ihnen im Einsatz waren, dazu wollte sich Polizeisprecherin Anja Wegmann am Mittwochmorgen nicht im Detail äußern.

    Die Vermisste wurde laut der Polizeihauptkommissarin bei der Suchaktion nicht gefunden, die Frau bleibt damit weiterhin spurlos verschwunden. Die Ermittlungen dauern an, eine Ermittlungsgruppe „EG Koppel“ kümmert sich vorrangig um den Fall. Die Polizei bittet die Bevölkerung auch weiterhin um Hinweise zu der Vermissten.

    So viel weiß die Polizei bislang zu dem Vermisstenfall

    Nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten war die Frau am 5. August offenbar mit ihrem Auto zu einem Freizeitgrundstück zwischen Lauben und Erkheim gefahren. Sie soll gegen 21.30 Uhr mit ihrem Handy mit Angehörigen telefoniert haben, das war laut den Ermittlungen der letzte Kontakt. Am 7. August wurde die Frau als vermisst gemeldet. Polizeibeamte überprüften das Freizeitgrundstück, entdeckten dort das Auto der Vermissten, aber von der Frau selbst fehlte weiterhin jede Spur. Wenig später entdeckte man ihren Geldbeutel auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Landsberg am Lech. Die Polizei schließt auch ein Gewaltverbrechen nicht aus.

