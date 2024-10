The Voice of Germany: Unterallgäuerin gewinnt Samu Habers Herz

Knapp 50 Sekunden, nachdem Selina Hartel zu singen begonnen hatte, drückte Samu Haber den Buzzer: Der ehemalige Sänger von Sunrise Avenue, der in der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany“ als Coach im Einsatz ist, will die 19-Jährige aus Markt Wald in seinem Team haben. Sie ist damit in der nächsten Runde der Casting-Show.

Mit viel Gefühl hatte die Unterallgäuerin in der TV-Sendung den Hit „Somewhere Only We Know“ von Keane gesungen, einer ihrer Lieblingssongs. „Es war so schön“, sagte Samu Haber nach ihrem Auftritt. Man habe ihrer Stimme die Nervosität angemerkt, aber es sei ihm „total warm im Herzen und im ganzen Körper“ geworden, so der finnische Sänger, Gitarrist und Songwriter. Für ihn war klar: „Du gehörst in diese Show.“

Lob von den Coaches von „The Voice of Germany“

Auch von Sänger und Coach Tim Kamrad gab es Lob für die Unterallgäuerin. Ihre „wunderschöne Stimme“ sei „sofort rausgestochen“. Weil ihre Nervosität zu Ungenauigkeiten geführt habe, habe er sich letztlich nicht für sie entschieden, erklärte er. Aber sie sei ja erst 19 Jahre alt und könne sich schnell verbessern. „Soundmäßig der Hammer“, lautete dennoch sein Urteil.

Die 19-jährige Unterallgäuerin erfüllt sich mit der Teilnahme an der TV-Show einen großen Traum. Gern gesungen hat Selina Hartel schon immer, als Kind setzte sie es sich eines Tages in den Kopf, einmal bei „The Voice of Germany“ teilzunehmen – und begann, regelmäßig und viele Stunden zu üben, normalerweise ganz für sich in ihrem Zimmer. Schon im vergangenen Jahr hat sie sich bei der TV-Show beworben, doch sie kam über die erste Scouting-Runde, die noch hinter den Kulissen stattfindet, nicht hinaus. „Das lass‘ ich nicht auf mir sitzen“, beschloss sie daraufhin und bewarb sich dieses Jahr erneut. Mit Erfolg.

Jetzt hat sie es auf die große Bühne geschafft und tritt vor zahlreichen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern auf – für sie eine Premiere. Denn vor „The Voice of Germany“ hat sie noch nie vor Publikum gesungen, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion verrät. Noch kurz vor dem Auftritt sei sie hinter der Bühne gestanden und habe gesagt: „Ich mach‘s nicht.“ Am Ende wagte sie es dann doch. „Ich musste halt“, sagt sie und lacht. Sich jetzt selbst im Fernsehen zu sehen, sei für sie richtig schwer gewesen, weil sie so nervös gewesen sei. „Man hat es ja gesehen und gehört.“

Im „normalen Leben“ arbeitet Selina Hartel als Zerspanungsmechanikerin bei Grob in Mindelheim, außerdem spielt sie Tennis in ihrem Heimatort Markt Wald, ist auch im Vorstand des Vereins aktiv. „Der Tag ist voll“, sagt sie. Der Musik will sie auch unabhängig von der Show einen Platz in ihrem Leben einräumen. „Ich war letztens im Tonstudio.“ Ihr Traum: mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten und dann irgendwann richtig durchzustarten.

So geht es für die Unterallgäuerin bei „The Voice of Germany“ weiter

Die TV-Sendung bringt sie diesem Traum ein Stück näher: Die erste Runde der „Blind Auditions“, bei denen die Gesangstalente die Coaches nur mithilfe ihrer Stimme überzeugen, hat Selina Hartel überstanden. Im Team von Samu Haber geht es für sie weiter in die nächste Runde. Es folgen die Battles, die Sing-offs und zum Schluss das Finale von „The Voice of Germany“. Jeder Coach darf nur ein Talent mit in die letzte Runde nehmen – ob es die 19-jährige Selina Hartel sein wird? Im Unterallgäu sind die Daumen auf jeden Fall fest gedrückt.