Seltene Ehrungen bei den Schützen in Kirchdorf bei Bad Wörishofen

Kirchdorf

Neue Führung und seltene Ehrungen bei Kirchdorfs Schützen

Kirchdorfs Sportschützen vollziehen einen einschneidenden Generationswechsel. Dabei werden Auszeichnungen verliehen, die nicht viele erhalten.
    Der neue Vorstand mit (von links) Stefanie Weber, Christian Mößmer, Stephanie Arndt, Simon Mößmer, Veronika Lang, Thomas Huber, Christian Nett, Martin Schefold, Sebastian Mößmer, Richard Trommer, Christina Gom, Fabian Mayer, Nico Mayer und Richard Trommer. Nicht auf dem Bild: Thomas Arndt und David Fleschutz.
    Der neue Vorstand mit (von links) Stefanie Weber, Christian Mößmer, Stephanie Arndt, Simon Mößmer, Veronika Lang, Thomas Huber, Christian Nett, Martin Schefold, Sebastian Mößmer, Richard Trommer, Christina Gom, Fabian Mayer, Nico Mayer und Richard Trommer. Nicht auf dem Bild: Thomas Arndt und David Fleschutz. Foto: Stefanie Weber/Sportschützen

    Kirchdorfs Sportschützenverein steht nach einem Generationswechsel unter einer neuen Führung. Im Mittelpunkt der Generalversammlung standen die Neuwahlen, bei denen eine neue, jüngere Führungsmannschaft das Ruder übernahm. Der Verein bedankte sich herzlich bei den scheidenden Vorsitzenden Wolfgang Eberle und Wolfgang Miller, die ihre Ämter nach vielen Jahren engagierter Arbeit in jüngere Hände legten. Für ihre Arbeit erhielten sie außergewöhnliche Auszeichnungen.

