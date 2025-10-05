Neue Führung und seltene Ehrungen bei Kirchdorfs Schützen

Kirchdorfs Sportschützenverein steht nach einem Generationswechsel unter einer neuen Führung. Im Mittelpunkt der Generalversammlung standen die Neuwahlen, bei denen eine neue, jüngere Führungsmannschaft das Ruder übernahm. Der Verein bedankte sich herzlich bei den scheidenden Vorsitzenden Wolfgang Eberle und Wolfgang Miller, die ihre Ämter nach vielen Jahren engagierter Arbeit in jüngere Hände legten. Für ihre Arbeit erhielten sie außergewöhnliche Auszeichnungen.

