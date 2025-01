23-Jährige in der Therme Bad Wörishofen sexuell belästigt: Mitarbeiter rufen die Polizei

Eine Frau wurde am Sonntagabend in der Therme Bad Wörishofen sexuell belästigt. Die Polizei ermitteln gegen einen 35-Jährigen.

Am Sonntagabend informierte eine 23-jährige Frau Mitarbeiter der Therme Bad Wörishofen darüber, dass ein 35-jähriger Mann sie in einem Außenbecken zweimal unsittlich am Gesäß berührt habe. Die Mitarbeiter alarmierten die Polizei Bad Wörishofen. Man ermittle nun wegen sexueller Belästigung gegen den 35-Jährigen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montag mit. (mz)