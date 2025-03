Fußball im Unterallgäu Bei der SG Amberg/Wiedergeltingen knirscht es auch nach der Winterpause

In der Kreisliga Allgäu Nord rollt der Ball schon wieder, und in der A-Klasse Allgäu 2 musste ein Spiel nachgeholt werden. So spannend war es auf den Fußballplätzen im Unterallgäu.