Sicherheitsbedenken: Stadt Bad Wörishofen sagt Faschingsumzug und Rathaussturm ab

Schlechte Nachricht für die Faschingsfans in Bad Wörishofen: Die Stadtverwaltung hat den traditionellen Umzug am Faschingsdienstag abgesagt. Der Grund dafür sind Sicherheitsbedenken.

„Der traditionelle Kehraus der Stadt Bad Wörishofen wird in diesem Jahr in einer anderen Form als üblich stattfinden“, teilte die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mit.

„Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, den für Faschingsdienstag, 4. März, geplanten Rathaussturm um 10.30 Uhr sowie den traditionellen Faschingsumzug zum Kurhaus um 11.11 Uhr abzusagen und ausschließlich im Kurhaus den Kehraus zu feiern.“

Der Einmarsch beginnt nach den neuen Planungen um 11.11 Uhr mit anschließender traditioneller Schlüsselübergabe an den Bürgermeister. „Gemeinsam mit den Garden und Faschingsgesellschaften wird bis 15.30 Uhr ein buntes Programm geboten, um den Faschingsdienstag gebührend zu feiern“, teilt die Stadt mit.

Umfassende Neubewertung der Sicherheitslage seit notwendig geworden

„Die Entscheidung basiert auf den jüngsten Ereignissen, insbesondere dem Vorfall in München, die eine umfassende Neubewertung der Sicherheitslage erforderlich gemacht haben“, heißt es in der Mitteilung. „Vor diesem Hintergrund sieht die Stadt die Sicherheit aller beteiligten Personen als oberste Priorität.“

Am Donnerstag war ein 24-jähriger Afghane mit einem Auto in München in einen Demonstrationszug gefahren. Die 37-jährige Frau und ihre 2 Jahre alte Tochter starben am Samstag an ihren schweren Verletzungen, mindestens 37 weitere Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat.

Man sei sich bewusst, dass viele sich auf den Umzug gefreut haben, jedoch „lassen die aktuellen Umstände keine sichere Durchführung zu“. Man freue sich aber auf das Alternativprogramm im Kurhaus und einen fröhlichen Kehraus.

In Bad Wörishofen ist der Faschingsumzug nicht so groß wie in anderen Orten. Der Zug führte bislang vom Rathaus durch ein Stück der Innenstadt zum Kurhaus und endete dort. (mz, dpa, mhe)