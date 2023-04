Kontinuität bei der Siebnacher Feuerwehr

Roland Schweier und Christian Härter geben weiter die Kommandos. In der schwierigen Corona-Zeit hätte sich die Siebnacher Wehr mehr Unterstützung vom Landratsamt gewünscht.

In guter personeller Verfassung ist die Feuerwehr Siebnach für den Ernstfall gerüstet: Im Jahr 2022 hatte die Wehr 16 Einsätze, davon ein Brandeinsatz, dreimal Brandmeldeanlage (Täuschungsalarm), fünf technische Hilfeleistungen und sieben Verkehrsabsicherungen im Bereich des Ettringer Ortsteils Siebnach. Bei der Wahl der Kommandanten gab es keine Änderungen: Roland Schweier als Erster und Christian Härter als Zweiter Kommandant wurden für die nächsten sechs Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Nun gelte es, den "Übungsfleiß aus dem Pandemieschlaf zu holen", machte Kommandant Schweier deutlich: "Da die Einsätze häufiger werden, ist die Routine wichtig."

Kommandant Roland Schweier führt die Siebnacher Feuerwehr weitere sechs Jahre

Seit zwölf Jahren gibt Roland Schweier als Kommandant bei der Feuerwehr in Siebnach den Ton an und konnte sich in dieser Zeit immer auf die Unterstützung seines Stellvertreters Christian Härter sowie den Gruppenführern, Zeugwarten, dem Atemschutzwart, den Jugendwarten und Ausbildern verlassen. Auch Bürgermeister Robert Sturm und die Gemeinde habe immer ein offenes Ohr für die Wehr, bedankte sich Schweier. Gerade die vergangenen drei Jahre seien dabei sehr nervenaufreibend gewesen, das Thema Corona war für alle neu und er als Wehrleiter habe die Vorschriften mit bestem Wissen umgesetzt. Dabei sei jedoch "aus den Reihen des Landratsamtes nicht die erhoffte Unterstützung" gekommen, kritisierte Schweier bei seinem Rechenschaftsbericht in der jüngsten Versammlung der Siebnacher Wehr. Vereinsvorsitzender Alexander Härter begrüßte Bürgermeister Robert Sturm und die Vertreter des Gemeinderats sowie Kreisbrandmeister Johann Schmid. Schriftführerin Carola Bronner berichtete über das Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres, das nach der langen Corona-Pause wieder die gewohnten Veranstaltungen wie Vatertagsfest, Sommerfest der Siebnacher Vereine, Grillfest und dem Nikolauseinzug des Kindergartens, ermöglichte. Kassenwartin Sabine Schmid informierte über die aktuellen Zahlen und die gut geführte Vereinskasse.

Retterinnen und Retter der Siebnacher Wehr beweisen ihr Können

Kommandant Roland Schweier kann sich über die Mannschaftsstärke von 63 Aktiven – davon sieben Frauen – sowie der Jugendfeuerwehr mit zwei Mädchen und drei Jungs, nicht beklagen: "Die Feuerwehr Siebnach ist in einer sehr guten personellen Verfassung", lautete daher sein Fazit. Nicht zuletzt beim Nachtumzug in Ettringen mit über 20.000 Menschen im Ort habe die Feuerwehr tatkräftig mit angepackt.

Auch die Ausbildungen auf Landkreisebene konnten wieder stattfinden, Veronika Sirch, Klaus Weber und Timo Wagner absolvierten den Kurs "Modulare Truppenausbildung". Am Fahrzeugmaschinistenlehrgang haben Lukas Wagner und Andreas Braunmiller erfolgreich teilgenommen.

Jugendwartin Sabine Schmid und Zweite Jugendwartin Carola Bronner blickten auf 14 Schulübungen mit Ausbilder Ulrich Sommer zurück. Dabei konnte sich der Nachwuchs immer auf die aktive Wehr verlassen, sodass das Feuerwehrfahrzeug in die Übungen mit eingebunden werden konnte.

Ehrungen an diesem Abend wurden von Kreisbrandmeister Johann Schmid durchgeführt.

Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Christian Härter ausgezeichnet, schon seit 40 Jahren ist Siegfried Goldberg aktiv.

Zu Ehrenmitgliedern wurden Josef Hefele, Wolfgang Knauer, Franz Müller, Michael Schmid, Walter Schmid und Lukas Wagner ernannt. Bürgermeister Robert Sturm betonte, dass die Kameradschaft in der Feuerwehr in Siebnach gelebt werde, und bedankte sich für die Arbeit der Siebnacher Feuerwehr.