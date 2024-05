Unfall: Kleinkind in Siebnach erleidet schwerste Verbrühungen

Ein kleines Kind hat in Siebnach bei Ettringen einen Topf mit heißem Wasser von einer Fensterbank gezogen. Die Folgen waren dramatisch.

Bei einem Unfall in Siebnach bei Ettringen wurde am Samstagabend ein kleines Kind schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um das schwerst verbrühte Kind in eine Klinik zu bringen.

Nach Angaben der Polizei hat das ein Jahr alte Kind einen Topf mit heißem Wasser von einer Fensterbank gezogen. Das Wasser habe mindestens ein Drittel der Haut des Kindes verbrüht, so die Polizei.

Das heiße Wasser habe ein Drittel der Haut des Kindes aus Siebnach verbrüht

Rettungskräfte übernahmen vor Ort die Erstversorgung. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind dann in eine Klinik nach München. Die Feuerwehren aus Siebnach und Traunried leuchteten dazu einen Landeplatz aus. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass es sich um ein tragisches Unglück handelt und Fremdverschulden ausgeschlossen werden könne. (mz)

Lesen Sie dazu auch