Sinkender Grundwasserspiegel: Wie sicher ist die Versorgung mit Trinkwasser noch?

Wasser ist das Element, ohne das Leben nicht möglich ist. Doch wie die Kneippstadt, wo bekanntlich ja besonders viel davon benötigt wird, dies genau bezieht, das wissen sicher nicht allzu viele. Um dem entgegenzuwirken, veranstalteten jetzt die Stadtwerke, die dafür zuständig sind, eine zweistündige Wanderung, verbunden mit vielen spannenden Informationen, bis hin zur zweiten Hauptwasserquelle neben Dorschhausen, nämlich dem Hochbehälter in Hartenthal. Dass Petrus das Thema allzu wörtlich genommen hatte, hatte dazu geführt, dass die Veranstaltung um eine Woche verschoben werden musste und auch beim zweiten Versuch der Regenschirm als Begleiter nicht fehlen durfte. Dennoch hatte eine stattliche Anzahl Menschen das Angebot genutzt, um den Sonntagsspaziergang mit dem Nützlichen zu verbinden.

Bei der ersten Station erläutert Helmuth Werner von den Stadtwerken den Wanderern einmal die genauere Bedeutung eines Hydranten und diese erfuhren, dass diese nicht nur für den Fall eines Brandes durch die Feuerwehr Verwendung finden. Auch zum Durchspülen der Leitungen einmal im Jahr oder bei größeren Baumaßnahmen werden sie benötigt. Bei der zweiten Station hatten die Stadtwerke ihr vorbereitetes Gestell mit verschiedenen Rohren aufgebaut. Die Besucher konnten nachvollziehen, wie sich die Wasserrohre im Laufe der Zeit verändert hatten. Dass früher das Wasser in Holzrohren geleitet wurde, konnte sich kaum noch jemand vorstellen. Heute sind es Stahlguss- oder Kunststoffrohre. Anschließend führte der Weg zur so genannten „Kneippianumsquelle“, von der wohl kaum jemand überhaupt wusste. Sie versorgte das Kneippianum einst mit dem wichtigen Element und wurde noch von Sebastian Kneipp selbst initiiert. Heute speist sie noch die Wassertretanlage beim früheren Café Schwermer.

Endstation der Wasserwanderung schließlich war der Hochbehälter in Hartenthal. Dass sich hier nicht mehr, wie früher, nur die vier Wasserkammern befinden, die das Wasser aus den Quellen in Eggenthal aufnehmen, befinden, dürfte selbst Insidern nicht bewusst gewesen sein. Im Jahre 2021 haben die Stadtwerke für 1,5 Millionen einen riesigen Rundbehälter in einer Halle errichtet, der 900 Kubikmeter Wasser fassen kann. Er ist sechs Meter hoch und hat einen Durchmesser von 14 Metern, wusste Werksleiter Peter Humboldt zu berichten. Er ist mit den beiden noch verbliebenen Kammern daneben verbunden und entspricht absolut allen Hygiene-Vorgaben. Durch die runde Form wird verhindert, dass sich, wie bei der rechteckigen Form, Rückstände bilden können. Deshalb ist selbst das Zuführungsrohr schräg angeordnet, um dies zu verhindern.

Interessant auch ein Blick in die Historie des Leitungsbaus von Eggenthal nach Bad Wörishofen kurz nach dem zweiten Weltkrieg. Ehe die Rohre dort nämlich verlegt werden konnten, musste der neun Kilometer lange Graben per Hand ausgehoben werden. Arbeit zu bekommen und Geld zu verdienen, war damals nicht leicht. So fanden sich zunächst genug Freiwillige, die mit eigener Schaufel anrückten. Ganze fünf Pfennige gab es für jeden ausgehobenen Kubikmeter Erde. Das war schließlich den meisten dann doch zu wenig und es wurde gestreikt. Als dann zehn Pfennige geboten wurden, konnte die Leitung fertig gebaut werden. Sie führt das Wasser noch heute von der Schleifmühle bis hoch nach Hartenthal.

Interessant auch ein Blick in die Statistik des Grundwasserspiegels bei Lauchdorf. Dieser gehört zum Einzugsbereich des Brunnen in Altensteig, von wo Wasser für den Hochbehälter nach Dorschhausen bezogen wird. Dieser zeigt deutlich den Rückgang über das vergangene Jahr, der auch durch den regnerischen Juli nicht aufgefangen werden konnte. Immerhin werden in der Kneippstadt insgesamt pro Tag 4600 Kubikmeter Wasser verbraucht.

Um die wachsende Stadt auch weiterhin mit genügend Wasser versorgen zu können sind bei den Stadtwerken bereits weitere Investitionen vorgesehen. Bereits nach den Ferien soll damit begonnen werden, die Quelle 3 in Eggenthal zu sanieren. Dazu wird dort ein neues, modernes Fassungssystem Anwendung finden. Über ein Netz und dazugehöriger Bodenbeschaffenheit wird ein breiterer Fassungsbereich wie bei der einfachen Quellfassung erzielt.

Die Erkenntnis aus der Veranstaltung: Bad Wörishofen braucht sich noch keine Sorgen um die Versorgung mit dem wichtigen Element Wasser machen.