Sissi Le Peintre will Lebensfreude zu den Menschen bringen

Es gibt Bilder, die verweigern sich einem flüchtigen Blick, einer Betrachtung im Vorbeigehen, vielmehr provozieren sie, sich in unterschiedlichen Perspektiven zu nähern, vielleicht auch mal den Kopf zu schütteln, zu lachen, weil man etwas Neues entdeckt hat, oder aber konzentriert nach einem tieferen Sinn zu suchen. All das ist gewünscht. Susanne Westendorf alias Sissi Le Peintre zeigt im August im Salon des Mindelheimer Kunstvereins ihre Werke unter dem Titel „Oats“. Es bedeutet für sie „Over all times“, gleichzeitig deutet es auf ein „Misch Masch“ hin, auf eine bunte, heterogene Menge, die erst in der Betrachtung in etwas Neues überführt werden kann. Farben sind ihr wichtig, sie drücken Lebensfreude aus, die sie unbedingt in das Leben der Menschen transportiert sehen will. Es ist ein bewusster Kontrapunkt zur aktuell oft bedrohlichen, bedrückenden Lebenswirklichkeit. „Es ist eine imaginäre Malreise“, erzählt die Künstlerin.

Sie arbeitet sich von einer bunten Grundierung nach vorne in den Bildmittelpunkt vor, schafft mit dunklen Konturen Hervorhebungen, bisweilen entstehen auf diese Weise Figuren, verborgene Gesichter tauchen wie aus dem Nichts auf, wie Schatten. Eine Weile arbeitete sie Gegenstände mit in das Bild ein, das zerbrochene Glas eines Fahrradlichtes, eine Bürste, Werkzeuge, Stecken. Es sind Fundstücke, die sie von Spaziergängen am Wegesrand eingesammelt und anschließend verwahrt hat. „Ich habe immer wieder in diese Kisten gesehen und plötzlich gedacht: das passt jetzt genau in dieses oder jenes Bild“, erklärt Sissi Le Peintre, für die Kunst gleichermaßen im Schöpfungsprozess wie auch im Rezeptionsprozess gestaltet wird.

Sissi Le Peintre spielt in ihrer Kunst mit dem Schönen und Hässlichen

„Schönheit und Hässlichkeit sind Möglichkeiten in jedem Menschen“, sagt sie und im Grunde spielt sie genau mit diesen Parametern in ihrer Kunst, denn wenn immer alles möglich ist, jedwede Betrachtung und Interpretation, die ja doch nie ein Ende findet bei abstrakter Kunst, so sind sie doch dem schöpferischen Prozess ebenso eingeschrieben.

Ihre Bilder sind mal humorvoll mal widerspenstig

Abstrakte Kunst als mal schöner, mal humorvoller, mal widerspenstiger Irrgarten, als Herausforderung, sich auf diese imaginäre Reise des Malprozesses, aber auch jene innere Reise bei der Betrachtung einzulassen. Ergebnisoffen wohlgemerkt, denn „hier ist nichts falsch noch richtig“, betont die Künstlerin, die in ihren Werken bewusst spielerisch Gegensätzliches vereint und zu einer „schöpferischen Dialektik“ verdichtet. Sie schätzt Picasso, der die Sprache der Malerei dahingehend erweitere, dass sie eine Perspektive zu einem Bewusstseinssprung liefern sollte. Sissi Le Peintre will eine intuitive Kunst, deren Entstehungsprozess sich in die Betrachtung hinein ausdehnt: „Wenn ich Farben auf die Leinwand auftrage, dann mischt es sich von selbst – dann gärt es. Erst durch den Beobachter wird es wirklich.“

Die Ausstellung im Salon kann bis einschließlich 28. August jeweils mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr besucht werden.