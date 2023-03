Mindelheim hat neue Ski-Stadtmeister

Der SC Mindelheim richtet in Grasgehren die Stadtmeisterschaft 2023 aus und darf sich über einen der beiden Titel freuen.

Bestes Wetter, gute Pistenverhältnisse und zahlreiche Teilnehmer – davon träumt man als Ausrichter eines Ski-Rennens. So auch der Ski-Club Mindelheim, der kürzlich gleich zwei Rennen auf der Waldstrecke in Grasgehren ausgetragen hat: vormittags ein Rennen im Rahmen des Kreis-Cups, nachmittags die Mindelheimer Stadtmeisterschaft.

Das dritte Rennen um den ASV Kreis-Cup Memmingen-Unterallgäu verzeichnete dabei 106 Skirennläuferinnen und Skirennläufer. Der Kurs war recht flüssig und schnell gesteckt, sodass hier wieder Laufzeiten von unter 40 Sekunden erreicht wurden.

Tagesbestzeit bei den Mädchen fuhr Sanni Müller von der RG Burig Mindelheim in 37,76 Sekunden in der Klasse U16, knapp vor der ein Jahr jüngeren Veronika Leinsle vom SSV Markt Rettenbach in 37,90 Sekunden und Elisabeth Schäffeler vom TSV Legau in 38,94 Sekunden.

Beste Stimmung herrschte bei den Teilnehmern der Mindelheimer Stadtmeisterschaft. Foto: Volker Krenkel

Während bei den Mädchen in Abwesenheit von erwachsenen Läuferinnen schon die Jugend auf sich aufmerksam machen konnte, waren es bei den männlichen Teilnehmern noch die Erwachsenen, die hier die Bestzeiten fuhren. Vinzenz Nieberle in 35,86 Sekunden und Marc Wintergerst in 36,28 Sekunden, beide vom TSV Dietmannsried, sowie Kilian Gutleber von SC Mindelheim in 36,99 Sekunden fuhren hier die 850 Meter lange Strecke am schnellsten hinab.

55 Starter beim Rennen um die Mindelheimer Stadtmeisterschaft

Als am Nachmittag die Mindelheimer Stadtmeisterschaft ausgefahren wurde, standen noch 55 Starterinnen und Starter im Alter von fünf bis 65 Jahren bereit, womit die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr leicht übertroffen wurde. Etliche von ihnen nahmen jetzt die Piste zum zweiten Mal an diesem Tag in Angriff und versuchten dabei, ihre Zeiten vom Vormittag noch zu toppen.

Auch einige Kinder, die zur letzten Weihnacht noch die Skikurse des SC Mindelheim besucht hatten, nahmen mit großer Begeisterung an dem Rennen teil. Nach einem spannenden Renntag standen die neuen Mindelheimer Stadtmeister fest.

Nur geringfügig langsamer als am Vormittag ließ Sanni Müller in 37,95 Sekunden die Konkurrenz wieder hinter sich und durfte den Pokal als Mindelheimer Stadtmeisterin 2023 in Empfang nehmen. Etwas schneller als am Vormittag war dann Kilian Gutleber, der die Piste in 36,52 Sekunden absolvierte und sich den Titel bei den Männern sicherte.